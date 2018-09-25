Lüks site önünde uyuşturucu ticaretine tutuklama

Başakşehir'de lüks bir site önündeki araçtan şüphelenen polis, yaptığı takip sonucu araç içinde uyuşturucu alışverişi yapıldığını fark etti. Polisin çalışması sonucu gözaltına alınan 2 kadın serbest bırakılırken, A.G. isimli erkek şahıs tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Polisi, geçtiğimiz günlerde lüks sitelerin önünde duran bir araçtan ve içindekilerden uyuşturucu alışverişi noktasında şüphelendi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine araç üzerinde yoğunlaşan ekip, araca sonradan gelen 23 yaşındaki M.C. isimli kadının üzerinden bir miktar "Skunk" maddesi ele geçirdi. Takibe devam eden polis, araç içinde bulun A.G. isimli 42 yaşındaki erkek şahsı ve A.C. isimli 35 yaşındaki kadını da gözaltına aldı. İlçeye bağlı polis ekipleri araç içinde ve şüphelilerin üstlerinde yaptığı aramada 22 fişek halinde 30 gram skunk maddesi, bir miktar uyuşturucu madde üzerinden elde ettikleri düşünülen para ve 1 adet cep telefonu ele geçirdi.

1'i tutuklandı 2'si serbest

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G.'nin "uyuşturucu madde ticareti"nden tutuklandığı öğrenilirken, diğer 2 kadın ise "uyuşturucu madde kullanmaktan" işlem yapılarak serbest bırakıldı.