M. Başakşehir 1-0'a abone oldu

Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden M. Başakşehir, bu maçla birlikte ligde üst üste 3. karşılaşmasını da 1-0 kazanmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında mücadele ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmada da gol yemezken, rakip fileleri yine 1 kez havalandırdı. Başakşehir, Beşiktaş maçı ile birlikte ligde üst üste 3 karşılaşmadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılmış oldu. Turuncu-lacivertliler, bu müsabaka haricinde Kayserispor'u evinde, Konyaspor'u da deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.