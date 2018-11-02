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M. Başakşehir 52 maçta sadece 2 defa kaybetti

Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2’sinde rakiplerine mağlup oldu.

Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2'sinde rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 50 karşılaşmada Başakşehir 38 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçlarla sahasını adeta geçilmez bir kaleye çevirmiş durumda.


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Zirvedeki yerini kaybetmek istemeyen turuncu-lacivertliler, bu maçta mutlak 3 puan parolasıyla yola çıkacak. Abdullah Avcı'nın takımının siyah-beyazlılar karşısındaki en büyük kozu ise zorlu mücadeleyi iç sahada oynamaları. Bunun nedeni de Başakşehir'in evinde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmemesi.



Son 52 maçta 2 mağlubiyet


Uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu olan ve oyun anlamında da bir sistem takımı olarak göze çarpan Medipol Başakşehir, tüm bunların yanında evinde oynadığı müsabakalarda da başka bir kimliğe bürünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise turuncu-lacivertlilerin, iç sahada yakaladığı başarılı istatistik. Avcı ve öğrencileri, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı son 52 lig maçında sadece 2 defa mağlup oldu. Geriye kalan 50 maçta ise 38 galibiyet, 12 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, söz konusu mağlubiyetleri de geçtiğimiz sezon 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe'ye ve 2015-2016 sezonunda 3-2 ile Osmanlıspor'a karşı almıştı.



12 maçtır kaybetmiyor


Medipol Başakşehir, aynı zamanda Süper Lig'de evindeki son 12 mücadelede de mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik alan turuncu-lacivertli takım, attığı 23 gole karşılık kalesinde ise sadece 9 gol gördü.



Beşiktaş'a son mağlubiyet 4 sene önce


Başakşehir, yarın konuk edeceği Beşiktaş'a da evindeki müsabakalarda üstünlük sağlamış durumda. Siyah-beyazlılara 10 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez kaybeden turuncu-lacivertliler, geriye kalan 9 maçtan da 4 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı.


Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a karşı evindeki son yenilgisini ise 9 Kasım 2014 tarihinde 2-1'lik skorla aldı.

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