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11 Temmuz 2018 17:29

M. Başakşehir, Yaren Sözer’i aldığı gibi kiraladı

Medipol Başakşehir, Melbourne City’de forma giyen 1997 doğumlu kaleci Yaren Sözer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

M. Başakşehir, Yaren Sözer’i aldığı gibi kiraladı

11 Temmuz 2018 17:29

Başakşehir Yaren’i aynı zamanda 3. Lig ekibi Erokspor’a kiraladı.


Yeni sezon hazırlıklarına devam Medipol Başakşehir, aynı zamanda transferde de hareketliliğini sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler bu kapsamda genç kaleci Yaren Sözer ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Melbourne City’den Yaren Sözer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Avustralya 20 yaş altı milli takımında da forma giymiş olan 1997 doğumlu genç kaleci, 3. Lig ekibi Erokspor’a kiralandı. Yeni transferimiz Yaren Sözer’e başarılar diliyoruz" denildi.




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