M. Başakşehir, Yaren Sözer’i aldığı gibi kiraladı

Başakşehir Yaren’i aynı zamanda 3. Lig ekibi Erokspor’a kiraladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam Medipol Başakşehir, aynı zamanda transferde de hareketliliğini sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler bu kapsamda genç kaleci Yaren Sözer ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Melbourne City’den Yaren Sözer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Avustralya 20 yaş altı milli takımında da forma giymiş olan 1997 doğumlu genç kaleci, 3. Lig ekibi Erokspor’a kiralandı. Yeni transferimiz Yaren Sözer’e başarılar diliyoruz" denildi.