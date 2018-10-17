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M. Başakşehir'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 9.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı gözetimindeki antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı. Bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.


Antrenmanda sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.


Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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