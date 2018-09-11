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Maaşını alamayan işçilerden Şişli Belediyesi önünde eylem

Şişli Belediyesi’nde görevli çok sayıda işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı.

Şişli Belediyesi'nde görevli çok sayıda işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı.


Şişli Belediyesi'de çalışan bir grup işçi paralarını alamadıkları iddiasıyla belediye binası önünde eylem yaptı. Belediye binası önünde toplanan işçiler, maaş alamadıklarını belirterek, mağduriyetini dile getirdi.


Parası olmadığı için çocuğunu okula yazdıramadığını belirten bir işçi, "Esir gibi çalışıyoruz. Ne maaş alabiliyoruz ne bir şey alabiliyoruz. Çocuklarımızı okula bile yazdıramıyoruz. Böyle bir rezillik olabilir mi? Çocuğumu neyle okula yazdıracağım? Para yok. Kıyafet alacağım, defter, ayakkabı alacağım. Bunlar hep para. Çok mağdurum" şeklinde konuştu.


Evinin kirasını ödeyemediğini belirten bir başka işçi Engin Arslan, "Olmadıktan sonra ne yapabilirim? Evimdeki dolapta bir salça kalmış, o da pamuklaşmış. Yiyecek ekmeğim yok. Saat 3'te belli olacakmış" dedi.


Öte yandan bir yetkili bugün saat 15.00'te maaşların durumunun netlik kazanacağını işçilere söyledi.

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