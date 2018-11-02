İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maç sonunda tribünler de karıştı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sona ermesinin ardından sahanın yanı sıra sarı-kırmızılı tribünlerde de kavga çıktı.


Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylı sona erdi. Mücadele sonrası sahada futbolcuların birbirine girmesinin ardından Galatasaray tribünlerinde de kavga çıktı. Kale arkası tribününde başlayan kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar polislere yabancı madde attı. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan taraftarlar ise gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.