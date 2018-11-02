Maç sonunda tribünler de karıştı

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylı sona erdi. Mücadele sonrası sahada futbolcuların birbirine girmesinin ardından Galatasaray tribünlerinde de kavga çıktı. Kale arkası tribününde başlayan kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar polislere yabancı madde attı. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan taraftarlar ise gözaltına alındı.