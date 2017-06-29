Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye’de

Macaristan Başbakanı Viktor Orban beraberindeki heyetle birlikte, Türk Hava Yolları’nın Budapeşte’den kalkan TK3784 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Macar Başbakanı Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş ve bazı ilgililer apronda karşıladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha sonra Devlet Konukevinde bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban saat 15.00’te Atatürk Havalimanı’na gelerek bu kez Ankara’ya hareket edecek. Orban’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ın Çankaya Köşkü’nde kendisi adına verilecek resmi akşam yemeğine katılması bekleniyor.