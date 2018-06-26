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26 Haziran 2018 10:28

Macaristan’da Sonka zaferi

Akrobatik uçuşlarıyla cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race’te sezonun dördüncü yarışı, Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlendi.

Macaristan’da Sonka zaferi

26 Haziran 2018 10:28

Tuna Nehri kıyısında tam 165 bin kişi tarafından takip edilen ve büyük bir rekabetle görsel şölen sunan yarışı Martin Sonka kazandı. Çek pilot bu sezon ilk kez bir yarış galibiyeti elde etti.


Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Air Race’te heyecan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yaşandı. Air Race’in manevi evi olarak değerlendirilen ve 165 bin kişi tarafından takip edilen Budapeşte’deki yarışı Martin Sonka kazandı. Çek pilot bu sezon ilk kez podyumda zirvede yer almayı başardı.


Yarış sonunda konuşan Martin Sonka, "İnanılmazdı. Muhteşem kalabalığın enerjisi kokpitin içine kadar yansıdı. Podyumun en üst basamağından da manzara şahaneydi. Her seferinde çok seviyorum. Sezonun ortası olması sebebiyle yarışı kazanmak zirveden kopmamak adına çok önemliydi" açıklamasını yaptı.


Tuna Nehri üzerindeki meşhur Zincir Köprü semalarında muhteşem bir rekabete sahne olan yarışta ikinci 30 yaşındaki Mika Brageot oldu. Air Race’in en genç pilotu, kariyerinin en büyük başarısını elde etti. Üçüncü sırayı ise Matt Hall aldı. Avustralyalı pilot genel klasmanda topladığı 45 puanla zirvedeki yerini de korudu. Dört yarış sonunda ABD’li Michael Goulian 43 puanla ikinci, Martin Sonka da 34 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


Air Race heyecanı 26 Ağustos’ta Rusya’nın Kazan kentinde devam edecek. Gökyüzündeki büyük şölen kasım ayında son bulacak.




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