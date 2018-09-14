Maçlarda görev yapan güvenliklere uygulamalı eğitim

Spor müsabakalarında yaşanan tatsız olayların önüne geçilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Türk Telekom Stadyumu'nda spor müsabakalarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Uygulamalı olarak gösterilen eğitimlerde özel güvenliğin yetkileri, kolluk kuvvetleri ile ilişkileri, üst arama ve güvenlik cihazları, toplumsal müdahaleler ve spor güvenliği mevzuatı ile ilgili detaylı bilgiler anlatıldı.

Hileli geçişlere karşı önlemler de anlatıldı

Üst arama eğitimlerinde özellikle torpil, meşale, bıçak, çakı, silah, bozuk para gibi spor sahalarına sokulmaması gereken materyallerin nerelere saklanabileceği de özel güvenlik görevlilerine uygulamalı olarak gösterildi. Özel güvenliklerden ayrıca “çift geçiş” ve “yarım turnike” gibi bazı hileli geçişlere karşı da dikkatli olmaları istendi.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü eğitmenleri, tribünden sahaya giren fanatik taraftarlara karşı da alınan önemleri ve yapılması gerekenleri saha kenarında uygulamalı şekilde gösterdi. Tribünlere oturan temsili bir taraftar saha içine girmeye çalışırken güvenlik görevlileri de ona engel olup kolluk kuvvetlerine teslim etti. Eğitimlere katılan özel güvenliklerden olan Zehra Yılmaz, eğitimlerle bilgilerini tazelediklerini söyledi. Bazen taraftarlarla sorun yaşadıklarını da ifade eden Yılmaz, “Bildiklerimizi tekrarlamış oluyoruz. Arada bir eğitimler bence güzel olur. Göstererek anlattıkları için daha iyi oluyor. Burada benim tüm taraftarlara çağrım olacak. Bunlar ilk defa maçlara gelmiyorlar. Devamlı gelen kişilerden ricam lütfen boş gelsinler” dedi.