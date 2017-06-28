Madde bağımlılığı ruh ve fiziksel sağlığı tehdit ediyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli halk sağlığı sorunlarından birisinin madde bağımlılığı olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, madde tüketiminin sadece madde kullanan kişiyi değil aynı zamanda yakın çevresini dolayısı ile de toplumu ilgilendiren bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Damar yoluyla bağımlılık yapıcı madde kullanan kişilerin, AIDS, Hepatit B, Hepatit C gibi hayatı ve toplum sağlığını tehdit eden hastalıklara daima açık olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, madde kullanımının neden olduğu fiziksel hastalıkların bulaşıcı hastalıklarla sınırlı kalmadığını, karaciğer ve böbrek yetmezliği, damar hastalıkları ile depresyon ve benzeri ruhsal hastalıklara da yol açtığını ifade etti.

Uzm. Psikolog Denizgil: “Madde bağımlılığı ile mücadelede en önemli faktör eğitim”

Kişinin uyuşturucu veya uçucu maddeye bağımlı hale gelmesi için bazen sadece bir defa bile denemesinin yeterli olabileceğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, bunun nedeninin kullanılan maddenin kişinin vücuduna nasıl etki veya tepki vereceğinin bilinmemesi olduğunu belirtti. Bundan ötürü bu işin ticaretini yapan kişilerin, madde kullanımına alıştırmak için sattığı maddeyi ilk seferde ya ücretsiz ya da daha düşük fiyata verdiklerini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil sözlerine şöyle devam etti: “Satıcı iyi bilir ki kişi bağımlı olduktan sonra sürekli gelecek ve para kazandıracaktır. Dolayısıyla madde bağımlılığı ile mücadele ederken en önemli faktörün eğitim olduğunu bu vesile ile bir daha vurgulamak istiyorum. Madde kullanımı ve bağımlılığının yol açtığı ruhsal, fiziksel ve toplumsal problemler hakkında yeterince bilgilenme mücadelenin sadece ilk basamağıdır.”

Madde bağımlılığı ile mücadelede medyanın rolü büyük

Çocukların ve gençlerin bu halk sağlığı sorunu hakkında bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, kişilerin bağımlılık yapan maddelerden bilinçli bir şekilde uzak durmalarını sağlayabilmenin çok önemli olduğunu belirtti. Özellikle medyanın madde bağımlılığı ile mücadelede önemli rolü olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, sözlü ve yazılı medyanın uyuşturucu maddelere ilişkin özendirici yayınlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

Bağımlılık yapıcı maddelerin, belli bir miktar ve üzerinde tüketildiği zaman, kullanan kişinin sinir sistemine direk etki ederek fiziki ve psikolojik dengesini bozabildiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, toplum içinde hem sosyal hem de ekonomik çöküntülere neden olabilecek uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile mücadelede sivil toplumun da desteğinin önemli olduğunu ifade etti.