Madde bağımlılığından kurtulmada ’Nazaraliev’ yöntemi

Cenişbek Nazaraliev, kendisinin geliştirdiğini belirttiği ’Nazaraliev yöntemi’nin madde bağımlılığı tedavisinde yüksek oranda başarı sağladığını söyledi.

Kırgızistan merkezli Nazaraliev Sağlık Merkezi’nin Kurucusu Cenişbek Nazaraliev, uyuşturucu bağımlılarını kendi geliştirdiği çok yönlü bir metotla hayata bağladığını söyledi. Kendi adını verdiği metodun temelinde tıbbi uykunun yattığını belirten Nazaraliev, “Bu uyku şiddetli madde kullanma isteğini kırıyor” dedi.

Nazaraliev, 27 yıllık uygulamada Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Rusya ve Türkiye olmak üzere 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 17 bin hastayı tedavi ettiğini kaydederken, 3 aşamalı rehabilitasyon hakkında şu bilgileri verdi: “Tedavimiz ilaçlı, psikoterapötik ve tamamlayıcı olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Her biri yazarın yeniliklerini içeriyor ve 10 tane patentle korunmakta. İlk aşamada; bağımlılar merkezi kolinolitik blokajı, ikinci aşamada bedensel ve ruhsal iyileşme (mindcrafting) programını, üçüncü aşamada ise ya yürüyüş uygulaması ya da stres enerji psikoterapisini görüyorlar. Üçüncü taraf uzmanlar tarafından teyit edilen yöntemin etkililiği yüzde 87 oranında. Ulusal Bağımlılığı Araştırma Enstitüsü ABD (NİDA), Rusya Tıp Bilimleri Akademisi, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu ve diğer profesyonel psikiyatri dernekleri bizim yöntemimizi tanıyor.”

Nazaraliev, hastalardan sağlık merkezine yakın akrabalarıyla birlikte gelmelerini istediklerini söyleyerek, "Hastaların merkezimize yakın akraba ile gelmelerini istiyoruz. Böylece, hem aile ilişkileri pekiştiriyor hem de bağımlılıktan dolayı yaşanan stresi ortadan kalkıyor" diye konuştu.