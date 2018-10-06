Madde bağımlısı gençler bu polisler sayesinde hayata tutunuyor

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 yıldır yürütülen "Polis Yıldızı" projesi kapsamında kurulan ekip, sokak sokak dolaşıp tespit ettiği uyuşturucu ve madde bağımlısı yüzlerce genci hayata yeniden döndürüyor.

Esenyurt Belediyesi ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Polis Yıldızı Projesi kapsamında ‘Bağımlılıkla Mücadele' ekibi kuruldu. Kurulan bu ekip, metruk binalar, sokaklar, parklar kısacası ilçe genelinde bulunan her noktayı dolaşarak uyuşturucu madde bağımlısı vatandaşlar yardımcı oluyor. Özel ekip tespit ettiği madde bağımlısı kişileri ya da kendilerine ulaşanlarla önce birebir ve aile ortamında görüşmeler sağlıyor. Tedavi aşamasında ise ekip madde bağımlıları ile bizzat ilgilenip AMATEM'de ve Esenyurt Belediyesi Yeni Başlangıçlar Bağımlılık Merkezi'nde tedavi olmalarını sağlıyor. 1 yılda yüzlerce gence ulaşan ekibin çalışması göz dolduruyor.

“Uyuşturucu kullananlar ellerini eteklerini bu işlerden çekip bu ekiple tanışsınlar”

Uzun yıllar madde kullandıktan sonra "Polis Yıldızı" ile tanışan Erkan Deliktaş, yaşadıklarını anlattı.

Maddeyi kullanımını bıraktıktan sonra ise kendisine iş kurup yeni bir hayata başlayan Deliktaş, “Bir kere deneyeyim gibisinden başladım ancak 1 kere deneyeyim demem benim için çok kötü sonuçlara mal oldu. 6 yıl uyuşturucu madde kullandım kendi çabalarım ile tedavi olmaya çalıştım ama bir türlü olmadı. Daha sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden Bağımlılık ile Mücadele ekipleriyle tanıştım. Beni kendi polis arabaları ile AMATEM'e götürüp beni tedavi ettirdiler. Yaklaşık 6 aydır temizim. Uyuşturucu kullananlar şunu söylemek isterim. Böyle şeylerden ellerini eteklerini çekip ekiple tanışıp kendilerini tedavi ettirsinler” dedi.

“Anneler çocuklarını dışlamasınlar, ilgilensinler”

Uzun süre oğlunun uyuşturucu kullandığını ve özel ekibin çalışması ile bu bağımlılıktan kurtulduğunu ifade eden anne Ayşe Deliktaş ise “Çok güzel bir proje. Bizim Esenyurt'ta çalışan polis arkadaşlarımız çok iyiler. Çok iyi ilgileniyorlar. Bir telefon açmamız ile bizimle ilgileniyor. Allah polislerimizden razı olsun. Diğer annelere tek tavsiyem çocukları ile ilgilensinler dışlamasınlar. Ben dışlamadım. Şimdi çocuğum kurtuldu çocuğumun durumu çok iyi çocuğum çalışıyor eve ekmek getiriyor” şeklinde konuştu.

“Uyuşturucu insanın bedenini, hayatını bitiriyor”

Defalarca denedikten sonra uyuşturucu madde kullanımını bıraktığını kaydeden Kenan Odabaş isimli genç ise “İnsanın hayatını bitiren bir şey insanın bedenini bitiriyor hayatını bitiriyor yuvasını yıkıyor. Açıkça söyleyeyim yolda görenler bile uyuşturucu kullanıldığını anlıyor. Sadece bize devlet yardımcı oluyor devlet peşimizde koşuyor polis ağabeylerimiz bizlere yardımcı oluyorlar. Bizleri hastanelere götürüp getirdiler gece gündüz bizimle uğraştılar. Allah hepsinden razı olsun hepsi de bizi takip etti” diye konuştu.

“Tekrar topluma kazandırıyoruz”

Projede görevli polis Memur Cihan Uluç ilk defa bir polis biriminin böyle bir proje gerçekleştirdiğini altını çizdi. Polis memuru Uluç, “Proje 3 aşamadan oluşuyor; Tespit, tedavi ve rehabilitasyon en sonunda da işle buluşturma şeklinde. Tespit aşamasını biz kendi bünyemizde oluşturduğumuz Bağımlılıkla Mücadele Ekibi tarafından yapılıyor. Bu ekip metruk bina, parklar özellikle bağımlılığın yoğun olabileceği yerlerde dolaşarak buradaki bağımlılar ile konuşuyoruz. Onlara bağımlılığın iyileşebilir bir şey olduğunu tedavi olmak isterler ise biz emniyet güçleri olarak Bağımlılık ile Mücadele ekibi olarak yanında olduğumuzun mesajını ulaştırıyoruz. Bunlardan tedavi olmak isteyenlerin bilgisini alıp ev ve aile ziyareti yapıyoruz. Bunun akabinde ise Esenyurt'ta faaliyet gösteren Yeni Başlangıçlar Merkezi'ne götürüyoruz. Oradaki uzmanlar tarafından bağımlı kişi için yeni bir yol haritası oluşturuyoruz. Bizler sonraki süreci de ekibimiz ile birlikte takip ediyoruz. Bu tedavi sürecini atlatan şahıslar ise proje kapsamında iş birliği yaptığımız iş adamı ya da sivil toplum kuruşları dernekleri aracılığı ile iş ile buluşturuyoruz. Ya da daha önce yaptığı ancak şu anda yapamadığı işleri tekrardan o işler ile buluşturup topluma kazandırıyoruz” dedi.

7-24 açık bağımlılıkla mücadele hattı

0533 155 04 30 numaralı hattan bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin kendilerine 7 gün 24 saat ulaşabileceklerini söyleyen Uluç, “Bu telefon numarası sayesinde ekibimize doğrudan ulaşabiliyorlar. Buradan arayan kişi bağımlı yakını ya da bağımlının bizzat kendisi olabilir. Bunun çok örneklerini gördük. Biz tedavi sürecine başladığımız akabinde ise arkadaşlarının numarasını verip bizi arayanlar oldu. Ya da dışarıdaki yakın ilçelerden bize bu anlamda ulaşanlar oldu tedavi olmak için. Şu ana kadar toplam da 611 madde bağımlısı ile bire bir görüşme yaptık. Bu sayı içinde 100'ün üstünde tedavi sürecini başarı ile tamamladığımız kişiler var. Bunların yaklaşık 41 tanesi de yeniden yaptıkları işe ve ya eski işleri ile buluştu” diye konuştu.