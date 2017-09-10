Madde bağımlısı şahıs metroda dehşet saçtı: 2 yaralı

Silahı alarak rastgele ateş açmaya başlayan şüpheli bir vatandaşı yaraladı.

Yenikapı Metro İstasyonu’nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.30 sıralarında istasyon içerisinden silah seslerinin yükselmesiyle hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Şüpheli bir şahıs istasyon girişinde görevli olan güvenlikçiyi yanında getirdiği taşla etkisiz hale getirerek silahını aldı. Başından yaraladığı güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra silahı alan şüpheli etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Rastgele açılan ateş sonucunda Yılmaz Akan isimli vatandaş bacağından yaralandı. Bunun üzerine istasyon içerisinde büyük panik yaşanırken vatandaşlar canlarını kurtarmak için etrafa kaçışmaya başladı. İhbar üzerine Yenikapı Marmaray İstasyonuna resmi ekiplerin yanı sıra çok sayıda sivil ve zırhlı ekip sevk edildi.

İstasyon içerisinden yardım çığlıklarının yükselmesi üzerine vatandaşlar şüpheliye müdahaleye etmek istedi. Şüphelinin rastgele etrafa ateş açması nedeniyle vatandaşlar olaya müdahale edemedi. İhbarın ardından kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri istasyona girerek şüpheliyi etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ekip otosuna bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Öfkeli kalabalığı ekipler sakinleştirirken şüpheli ekip otosuyla olay yerinden uzaklaştırılarak karakola götürüldü.

Meydana gelen olayda iki kişinin yaralandığını ifade eden görgü şahidi,’’İki güvenlik arkadaş onu kolundan tutup dışarı çıkardılar. Ancak güzel bir şekilde. Dışarı kadar çıkardılar. Ardından içeri döndüler. Bu esnada bu arkadaş dışarıdan taşı aldı güvenliğin kafasına indirdi. Güvenlik yuvarlanarak aşağıya indi. Bu da silahı alarak içeri girerek rastgele ateş açmaya başladı. İki kişi yaralandı’’şeklinde konuştu.

Şüphelinin madde bağımlısı olduğu ve ulaşım kartı olmadan kaçak bir şekilde metroya binmek istediği iddia edildi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin bir süre önce güvenlikçiler tarafından istasyondan dışarı çıkartıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.