Madrid Barış Konferansı'nda dini inançların ve manevi değerlerin önemi vurgulandı

Ali Evsen, günümüzde gençliğin büyük bir manevi buhran yaşadığını belirterek, dini inançların ve manevi değerlerin toplumsal huzur açısından önemine vurgu yaptı.

Evsen Vakfı ile İspanya Adalet Bakanlığının organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Madrid Uluslararası Barış Konferansı aralarında 27 ülkeden akademisyen, diplomat, hukukçu, medya temsilcisi, din adamı ve kanaat önderlerinin katıldığı yaklaşık 1000 temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Uluslararası Madrid Barış Konferansının mimarlarından Evsen Vakfının Kurucusu ve Başkanı Dr. Ali Evsen, toplantının açılışında İspanyolca yaptığı konuşmasında, günümüzde gençliğin büyük bir manevi buhran yaşadığını belirterek, dini inançların ve manevi değerlerin toplumsal huzur açısından önemine vurgu yaptı.

Başta uyuşturucu olmak üzere çeşitli kötü alışkanlıkların gençliği esir aldığını belirten Dr. Evsen, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi korumak ve onlara huzurlu bir gelecek sunmak, hangi dinden, hangi milletten olursak olalım hepimizin öncelikli görevidir" dedi.

Çeşitli inanç ve kültürlere mensup insanların huzur içinde yaşadığı İspanya'da 'Barış Konferansı'nın yapılmasının önemine işaret eden Evsen, dünyada kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması için bütün insanlığın ve devletlerin seferber olması gerektiğini belirtti.

Konferansa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, küresel güçler tarafından desteklenen çeşitli radikal terör örgütlerinin toplumsal barışa ve kardeşliğe zarar verdiğini belirterek, özellikle PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine dikkat çekerek, bu ve benzeri örgütleri destekleyen ülkeleri kınadı.

Prof. Dr. Ali Erbaş İslamın barış dini olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konferansın önemini vurgulayan mesajının da okunduğu toplantıda konuşan Kafkasya Müslümanları Müftüsü Şeyhülislam Allahaşükür Paşazade, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan haksızlıklara ve adaletsizliklere dikkat çekerek, Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın işgaline medeni dünyanın sessiz kalmaması gerektiğine işaret etti.

Paşazade bazı uluslararası güçler tarafından desteklenen sözde İslamcı radikal terör örgütleri yüzünden dünyanın pek çok bölgesinde İslamofobi oluştuğunu ve hem İslam dinine hem de Müslümanlara haksızlık yapıldığını belirterek, "Kimden gelirse gelsin, tüm insanlığın şiddete ve teröre karşı ortak tavır alması gerekir" dedi.

Üç gün süren Barış Konferansı etkinlikleri kapsamında çeşitli konserler veren Antakya Medeniyetler Korosu da seslendirdiği çeşitli ezgiler de büyük ilgi gördü.