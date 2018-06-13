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13 Haziran 2018 14:35

Magazin basınının duayen ismi Tahir Yaman son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden magazin basınının duayen ismi Tahir Yaman, Şişli Camii’ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin basınının duayen ismi Tahir Yaman son yolculuğuna uğurlandı

13 Haziran 2018 14:35


Magazin basınının duayen isimlerinden Tahir Yaman, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Magazin dünyasını yasa boğan ölümün ardından Tahir Yaman için Şişli Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yaman’ın aile üyelerinin yanı sıra iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Yaman son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri tarafından omuzlanan Yaman’ın cenazesi, cenaze aracına konularak Yeni Ayazağa Mezarlığına götürüldü.


“Herkese bir iyiliği dokunarak bir hayat tamamladı.


Çok üzgün olduğunu ifade eden Gazeteci Ali Eyüpoğlu, “Çok garip bir hayat yaşamış, ezilmiş bir insan. Ama çalışarak, çabalayarak, herkese iyilik yaparak, hiç öfkelenmeden, sinirlenmeden herkese iyiliği dokunarak bir hayat tamamladı. Allah mekanını cennet eylesin” diye konuştu.


“Onun babacan tavırlarını unutmayacağız”


Çok üzgün olduğunu söyleyen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mustafa Esen ise, “Ben bir istihbarat muhabiriyim ama magazin muhabiri olarak da Tahir Ağabey ile bir dost olarak, arkadaş olarak, kardeş olarak kendisinden farklı şeyler öğrendik. Onun babacan tavırlarını hiç unutmayacağız” şeklinde konuştu.


“Bugün vefanın sadece sosyal medyada olduğunu görüyorum”


Radyo Programcısı Şenol Korkmaz ise, “Tahir ağabeyin vefatından dolayı çok üzgünüm. Bugün buranın dolup taşması lazımdı. Tahir ağabeyin yardım etmediği, dokunmadığı, gündem yapmadığı insan kalmadı. Türkiye’de duayen bir isim. Ama bugün vefanın sadece sosyal medyada olduğunu görüyorum. Bu beni çok üzdü” dedi.




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