Magazin dünyası Berkay - Arda kavgası ile çalkalandı

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay'ın bir gece kulübünde kavga etmesi Ekim ayında magazin gündemini en çok işgal eden olayı oldu.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Ekim ayı magazin raporu açıklandı. Magazin ve sanat dünyası hareketli bir ayı geride bıraktı. Ekim ayının skandal olayı şarkıcı Berkay ile Arda Turan kavgasıydı. Bir anda gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları ay boyunca sürdü. Usta foto muhabiri Ara Güler'in vefat haberiyle ise sanat camiası yasa boğuldu. Bir diğer üzücü haber de Mehmet Ali Erbil'den geldi. Evinde düşerek kaburga kemiğini kırması sonucu hastaneye kaldırılan ünlü şovmenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ekim ayının en popüler konusu Berkay ile Arda Turan kavgasıydı

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay'ın bir gece kulübünde kavga etmesi Ekim ayı magazin gündemine bomba gibi düştü. Emirgan'da bir eğlence mekânında Arda Turan'ın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda, Berkay'ın burnunu kırarak şarkıcıyı hastanelik etti. Futbolcunun daha sonra Berkay'ın kaldırıldığı hastaneye elinde silahla giderek, “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım” dediği öne sürüldü. Ameliyata alınan ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan Berkay'ın futbolcu Arda Turan için tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunduğu öğrenildi.

Magazin ve spor dünyasından çok sayıda yorum alan olay sonrası Berkay'a destek mesajları gelirken, geçtiğimiz günlerde baba olan Arda Turan ise olumsuz eleştirilerin hedefi oldu. Olaylı gece ayrıca Berkay'ın o dönem futbolcu Caner Erkin'in eşi olan Asena Atalay ile Akmerkez'de birlikte görüntülenmesinin de yeniden gündeme gelmesine sebep oldu. Berkay, Ekim ayının 21 bin 051 haberle en çok konuşulan ismi oldu.

Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Florance Nightingale Hastanesi'nde 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenlendi. Güler'in kalbinin iki kez durduğu ancak tekrar çalıştırıldığı ve hayata döndürüldüğü belirtilmiş, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi eski dekanı Yasemin İnceoğlu, yaptığı bir paylaşımda "Ara Güler ile ilgili sevindirici bir haber; duran kalbi yeniden çalıştırıldı, yoğun bakımda" ifadesini kullanmıştı. Bu haberin ardından Güler'in hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Vefat haberi ülke çapında büyük üzüntü yaratan duayen foto muhabiri Ara Güler, Medya Takip Merkezi'nin raporuna göre Ekim ayında toplam 10 bin 519 haberin konusu oldu.

Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili haberler ay boyunca medya gündeminde sıklıkla yer aldı. Kaburgalarında kırık bulunan ve kırık kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilen Mehmet Ali Erbil'in doktoru, hayati tehlikenin bulunmadığını ifade etti. Babasının sağlık durumunu sosyal medyadan duyuran Sezin Erbil ise bu süreçte sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi. Neşeli halleriyle bilinen ünlü şovmenin sağlık durumuna ilişkin medyada geçtiğimiz ay 5 bin 525 haberin yer aldığı tespit edildi.

Cem Yılmaz yeni stand-up gösterisinin müjdesini verdi

18 Ocak 2019'da Karakomik Filmler ile 2 perdede 2 farklı film izleterek dünyada bir ilke imza atacak olan Cem Yılmaz, bir yandan da yeni stand-up gösterisi hazırladığını açıkladı.

Son dönemde ağırlık verdiği film projeleri ile adından söz ettiren ünlü komedyen sosyal medyadan yeni gösterisiyle ilgili bilgileri paylaştı. İsmi "CMYLMZ Diamond Elite Pilatinum Plus" olan gösterinin galasının İngiltere'de yapılacağı açıklandı. Yeni gösterisi ile Mart 2019'da izleyici karşısına çıkacak olan Cem Yılmaz hakkında Ekim ayında toplam 5 bin 234 haberin medyada yer aldığı görüldü.

Ekim ayı magazin gündeminde öne çıkan diğer haberler

Şarkıcı Gülben Ergen, eşi Okan Kurt'tan tek celsede boşanan eski dostu ve meslektaşı Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmış, Demet Akalın da kabul etmişti. Akalın ve Ergen, aylar sonra bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti. Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın barışma haberlerinin ardından Yeşim Salkım, Instagram hesabından ikiliye ağır sözlerle tepki gösterdi. Boşanma sürecinin ardından dostları ile daha fazla vakit geçirmeye başlayan ünlü şarkıcı, MTM'nin raporuna göre toplam 5 bin 129 haberde adından söz ettirdi.

Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Zuhal Topal'la Sofrada isimli yemek programının Yemekteyiz adlı programının taklidi olduğunu öne sürerek sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin tepkisini dile getirdi. Ilıcalı'nın suçlamasının ardından Zuhal Topal ve Dual Medya'dan yapılan ortak açıklamada ise programlar arasında herhangi bir benzerliğin bulunmadığı, haksız ithamlara karşı hukuki yollara başvurulmaktan imtina edilmeyeceği belirtildi. Medyada geniş yer bulan polemiğin dışında ilgiyle izlenen O Ses Türkiye programı ile de gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, Ekim ayında 5 bin 52 haberle konuşuldu.