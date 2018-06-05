Magazin dünyasının en "Quality" ödülleri sahiplerini buldu

Quality Ödül Töreni, ünlü akınına uğradı. İstanbul’un gözde mekanlarından Portaxe’ta gerçekleşen ödül törenine, Burcu Güneş, Kutsi ve İntizar gibi sanatçılar şarkılarıyla renk kattı.

İş, sanat ve medya dünyasının merakla beklediği 9. Quality Ödül Töreni, Baltalimanı Portaxe’ta gerçekleşti. Genel Yayın Yönetmenliği’ni usta gazeteci Salih Keçeci’nin yaptığı Quality of Magazine, yılın ’En Quality’lerini seçti. Merit International sponsorluğunda gerçekleşen gecede, iftar yemeğinin ardından davetin ev sahibi Salih Keçeci konuşması yaparak konuklara geldikleri için teşekkür etti. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Çağla Şıkel, İvana Sert, Hakan Akkaya, Yılmaz Ulusoy, İzzet Yıldızhan gibi isimlerin katıldığı gecenin sunuculuğunu Jess Molho üstlendi.

Gecede ’En Quality’ ödülleri sanat ve medya dünyasının başarılı isimlerine dağıtıldı. Yılın en kaliteli uluslararası proje ödülünü Belgrad’da Ferre ile ortak inşa ettikleri Sky Garden ile Setup Yatırım Eşbaşkanları Gökhan Tosun ve Umut Ekşi, Orhan Gencebay’ın elinden aldı.

Ajda Pekkan’dan videolu mesaj

Türkiye’nin En Quality Sanatçısı ödülüne layık görülen Süperstar Ajda Pekkan, geceye katılamadığı için bir video göndererek konukları selamladı ve Quality of Magazine’e teşekkür etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Şahin Ağa rolüyle ekranlarda boy gösteren Turgay Tanülkü, Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Turgay Tanülkü’yle birlikte Yaşam Boyu Onur Ödülü alan bir diğer isim de Çukur Dizisi’nin önemli oyuncularından Perihan Savaş oldu. Konukların keyifli anlar yaşadığı geceye Zara, Kutsi, intizar, Burcu Güneş ve Veysel Mutlu da şarkılarıyla damga vurdu.

Vatan Şaşmaz unutulmadı

Geçtiğimiz yıl bir otelde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz da unutulmayan isimler arasındaydı. Geride kalan 8 yıl boyunca Quality Ödülleri’nin sunuculuğunu yapan Vatan Şaşmaz için, ’Vatan Şaşmaz Özel Ödülü’ eşi Yasemin Adalı Şaşmaz’a verildi. Çocuğu çok küçük olduğu için geceye katılamayan Yasemin Adalı Şaşmaz, gönderdiği mesajda, "Vatan Şaşmaz’ın isminin yaşayacağını bilmek, çocuğumuza vereceğimiz en önemli mirastır" ifadelerini kullandı. Yasemin Adalı Şaşmaz’ın mesajı, mekanda duygu yüklü anlar yaşanmasına neden oldu.

9. Quality Ödülleri listesi şu şekilde:

2018 Quality Sanat Ödülleri

Türkiye’nin En Quality Sanatçısı-Ajda Pekkan

Yaşam Boyu Onur Ödülü-Turgay Tanülkü

Onur Ödülü-Perihan Savaş

41 Yıllık Başarı Ödülü-Nilgün Belgün

En Quality Dizi-Çukur-Ay Yapım

En Quality Erkek Oyuncu-Aras Bulut İynemli

En Quality Kadın Oyuncu-Özge Özpirinçci

En Quality Erkek Sanatçı-Soner Sarıkabadayı

En Quality Erkek Sanatçı-Kutsi

En Quality Kadın Sanatçı-Burcu Güneş

En Quality Kadın Sanatçı-Zara

En Quality Düet-İntizar Ft. Serkan Kaya (Asla Bitmiyor)

En Quality Proje-Yaşar Gaga İle Alakasız Şarkılar-Poll Production

En Quality Çıkış Yapan Şarkıcı-Veysel Mutlu

2018 Quality Medya Ödülleri

Vatan Şaşmaz Özel Ödülü-Yasemin Adalı Şaşmaz

En Quality Gündüz Kuşağı Programı-Gerçeğin Peşinde-Tv8

En Quality Gazeteci-Mesut Yar-Posta Gazetesi

En Quality Magazin Programı-Star Life-Star Tv

En Quality Radyo Programcısı-Yasemin Şefik-Best Fm

En Quality TV Şov Programı-Güldür Güldür Show (Ali Sunal)

En Quality Youtuber-Çağla Şıkel

2018 Quality İş Dünyası Ödülleri

Quality Onur Ödülü-Arzu Çebi

En Quality Turizm Yatırımcısı-Merit International

En Quality Yerel Yönetim Projesi-Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Kısa Film Yarışması

En Quality Vakıf-TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği)

En Quality Girişimci İş Adamı-Mithat Erdem

En Quality Uluslararası Girişimci İş Adamı-Ozan Baran

En Quality Otomotiv Bayisi-Mercedes Benz-Gelecek Otomotiv

En Quality Yatırımcı İş Kadını-Emsal Doğan

En Quality Yatırımcı İş Adamı-Ozan Ceylan

En Quality Uluslararası Proje-Sky Garden Belgrad-Setup Yatırım

En Quality Sağlık Yöneticisi- Dr. Murat Kaya-Medicana Çamlıca Gn. Md.

En Quality Profesyonel Yönetici-Sebahattin Gürel-Nolte Türkiye Gn. Md.

En Quality Gurme-Reha Arar