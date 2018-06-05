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05 Haziran 2018 14:45

Magazin dünyasının en "Quality" ödülleri sahiplerini buldu

Sosyete ve cemiyet hayatının önde gelen dergilerinden Quality Of Magazine’in, 9.

Magazin dünyasının en

05 Haziran 2018 14:45

Quality Ödül Töreni, ünlü akınına uğradı. İstanbul’un gözde mekanlarından Portaxe’ta gerçekleşen ödül törenine, Burcu Güneş, Kutsi ve İntizar gibi sanatçılar şarkılarıyla renk kattı.


İş, sanat ve medya dünyasının merakla beklediği 9. Quality Ödül Töreni, Baltalimanı Portaxe’ta gerçekleşti. Genel Yayın Yönetmenliği’ni usta gazeteci Salih Keçeci’nin yaptığı Quality of Magazine, yılın ’En Quality’lerini seçti. Merit International sponsorluğunda gerçekleşen gecede, iftar yemeğinin ardından davetin ev sahibi Salih Keçeci konuşması yaparak konuklara geldikleri için teşekkür etti. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Çağla Şıkel, İvana Sert, Hakan Akkaya, Yılmaz Ulusoy, İzzet Yıldızhan gibi isimlerin katıldığı gecenin sunuculuğunu Jess Molho üstlendi.


Gecede ’En Quality’ ödülleri sanat ve medya dünyasının başarılı isimlerine dağıtıldı. Yılın en kaliteli uluslararası proje ödülünü Belgrad’da Ferre ile ortak inşa ettikleri Sky Garden ile Setup Yatırım Eşbaşkanları Gökhan Tosun ve Umut Ekşi, Orhan Gencebay’ın elinden aldı.



Ajda Pekkan’dan videolu mesaj


Türkiye’nin En Quality Sanatçısı ödülüne layık görülen Süperstar Ajda Pekkan, geceye katılamadığı için bir video göndererek konukları selamladı ve Quality of Magazine’e teşekkür etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Şahin Ağa rolüyle ekranlarda boy gösteren Turgay Tanülkü, Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Turgay Tanülkü’yle birlikte Yaşam Boyu Onur Ödülü alan bir diğer isim de Çukur Dizisi’nin önemli oyuncularından Perihan Savaş oldu. Konukların keyifli anlar yaşadığı geceye Zara, Kutsi, intizar, Burcu Güneş ve Veysel Mutlu da şarkılarıyla damga vurdu.



Vatan Şaşmaz unutulmadı


Geçtiğimiz yıl bir otelde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz da unutulmayan isimler arasındaydı. Geride kalan 8 yıl boyunca Quality Ödülleri’nin sunuculuğunu yapan Vatan Şaşmaz için, ’Vatan Şaşmaz Özel Ödülü’ eşi Yasemin Adalı Şaşmaz’a verildi. Çocuğu çok küçük olduğu için geceye katılamayan Yasemin Adalı Şaşmaz, gönderdiği mesajda, "Vatan Şaşmaz’ın isminin yaşayacağını bilmek, çocuğumuza vereceğimiz en önemli mirastır" ifadelerini kullandı. Yasemin Adalı Şaşmaz’ın mesajı, mekanda duygu yüklü anlar yaşanmasına neden oldu.



9. Quality Ödülleri listesi şu şekilde:


2018 Quality Sanat Ödülleri


Türkiye’nin En Quality Sanatçısı-Ajda Pekkan


Yaşam Boyu Onur Ödülü-Turgay Tanülkü


Onur Ödülü-Perihan Savaş


41 Yıllık Başarı Ödülü-Nilgün Belgün


En Quality Dizi-Çukur-Ay Yapım


En Quality Erkek Oyuncu-Aras Bulut İynemli


En Quality Kadın Oyuncu-Özge Özpirinçci


En Quality Erkek Sanatçı-Soner Sarıkabadayı


En Quality Erkek Sanatçı-Kutsi


En Quality Kadın Sanatçı-Burcu Güneş


En Quality Kadın Sanatçı-Zara


En Quality Düet-İntizar Ft. Serkan Kaya (Asla Bitmiyor)


En Quality Proje-Yaşar Gaga İle Alakasız Şarkılar-Poll Production


En Quality Çıkış Yapan Şarkıcı-Veysel Mutlu



2018 Quality Medya Ödülleri


Vatan Şaşmaz Özel Ödülü-Yasemin Adalı Şaşmaz


En Quality Gündüz Kuşağı Programı-Gerçeğin Peşinde-Tv8


En Quality Gazeteci-Mesut Yar-Posta Gazetesi


En Quality Magazin Programı-Star Life-Star Tv


En Quality Radyo Programcısı-Yasemin Şefik-Best Fm


En Quality TV Şov Programı-Güldür Güldür Show (Ali Sunal)


En Quality Youtuber-Çağla Şıkel



2018 Quality İş Dünyası Ödülleri


Quality Onur Ödülü-Arzu Çebi


En Quality Turizm Yatırımcısı-Merit International


En Quality Yerel Yönetim Projesi-Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Kısa Film Yarışması


En Quality Vakıf-TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği)


En Quality Girişimci İş Adamı-Mithat Erdem


En Quality Uluslararası Girişimci İş Adamı-Ozan Baran


En Quality Otomotiv Bayisi-Mercedes Benz-Gelecek Otomotiv


En Quality Yatırımcı İş Kadını-Emsal Doğan


En Quality Yatırımcı İş Adamı-Ozan Ceylan


En Quality Uluslararası Proje-Sky Garden Belgrad-Setup Yatırım


En Quality Sağlık Yöneticisi- Dr. Murat Kaya-Medicana Çamlıca Gn. Md.


En Quality Profesyonel Yönetici-Sebahattin Gürel-Nolte Türkiye Gn. Md.


En Quality Gurme-Reha Arar




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