Mahkumların emeği İstanbul’da görücüye çıktı

İstanbul’da Sinop Tanıtım Günleri’ne katılan Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, mahkumların yaptığı el emeği ürünleri tanıttı. Ayasofya’nın minyatürünü tanıtan Bayar, "Bu güzel ürün cezaevimizde bulunan mahkumlar tarafından yapılmıştır. Ayasofya Camii’nin birebir örneğini yapmışlardır. Ayasofya Camii’nin yanı sıra Demokrasi Anıtı’nı da yaparak bu konuda ne kadar hassasiyetli olduklarını göstermişlerdir. Hepsinin eline, emeğine ve yüreğine sağlık diyorum. Anıtkabir’in de minyatürünü yapan mahkumlarımız, böylece el sanatlarını geliştiriyorlar hem de vatana olan sevgilerini, hasretlerini bu el emeği ürünlerle gidermeye çalışıyorlar. Bu şekilde hayata daha umutla bağlanıyorlar. Cezaevinden çıktıktan sonra inşallah onları daha güzel bir hayat bekliyor. Gerçek anlamda ıslah olarak, el sanatlarını geliştirerek hem de atölyelerimizde meslek öğrenerek hayata daha doğru adımlarla başlamayı tercih ediyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor’’ dedi.

“Adalet Bakanlığı büyük destek veriyor”

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Bayar, “Adalet Bakanlığının bu konudaki girişimleri, destekleri çok büyük. Allah korusun herkes yanlış bir şey yapabilir. Dolayısıyla cezaevindeki vatandaşları dışlamamamız lazım, orası bir cezaevi, adı üstünde ama aynı zamanda bir ıslah evi. Onları kötü davranışlarından, kötü alışkanlıklarından kurtarmanın çok daha güzel bir yol olduğunu göstermenin çabası içerisindeyiz. Bunu Türkiye’deki birçok cezaevi yapmaya çalışıyor, biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Daha nice el emeği, el sanatı var, biz İstanbul’a bu kadarını getirebildik. Vatandaşlarımız kalitesi çok yüksek olan gömleklerimizi piyasanın çok çok altındaki fiyatlarla edinebilir. Ürünlerimizi Sinop Adliyesinin alt katındaki teşhir salonunda veya cezaevimize ulaşarak bulabilirler. Bu ürünlerin geliri bakanlığımız bünyesinde olan İşyurtları Kurumuna gitmektedir. Bu gelirler daha farklı hizmetler olarak hem halkın hizmetine hem de cezaevi koşullarında mahkumların giderleri gibi yatırımlara dönüşmektedir” dedi.

“Mahkumlar cezaevinde çalışarak ailelerini geçindiriyor”

Bayar, mahkumların cezaevinde çalıştığını belirterek, “Mahkumlarımız bu el sanatlarını yaparken, çalışırken para kazanıyorlar hem de meslek öğreniyorlar hem de el becerileri gelişiyor. Böyle çok mahkum ailesini geçindirebiliyor. Manevi olarak da kendilerini daha işe yarar ve çok daha huzurlu hissediyorlar. Koğuşlarda oturup zaman geçireceklerine kendi gelecekleri için, aileleri için önemli işler yapabiliyorlar. Hayata bu şekilde daha umutla bakmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.