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05 Temmuz 2018 14:53

Mahmur Kampından Norveç’e tedavi amaçlı giden PKK’lı terörist Türkiye’ye teslim edildi

Terör örgütü PKK’nın Irak’taki kamplarından Mahmur’da faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK’lı kadın terörist, sağlık sorunları nedeniyle gittiği Norveç’te yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Mahmur Kampından Norveç’e tedavi amaçlı giden PKK’lı terörist Türkiye’ye teslim edildi

05 Temmuz 2018 14:53


Edinilen bilgilere göre; 1991 yılında bölücü terör örgütü PKK’ya katılarak 27 yıl boyunca örgütün çeşitli kamplarında yer alan ve son olarak Irak’ın kuzeyindeki Mahmut Kampından sağlık sorunları nedeniyle Norveç’in başkenti Oslo’ya giden Gülizar T., burada tedavi oldu. PKK’lı kadın terörist, tedavisinin sonunda Norveç’e sığınma talebinde bulundu. Talebi Norveç makamlarınca reddedilen Gülizar T., bu sabah Türkiye’ye getirilerek iade edildi. Terör örgütünün İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcal’ın yakın ilgi gösterdiği teröristler arasında yer alan PKK’lı Gülizar T.’nin, 27 yıl boyunca faaliyet gösterdiği kırsal alandan Avrupa ülkesine sahte pasaportla geçtiği ileri sürüldü. İstanbul Atatürk Havalimanında gözaltına alınan Gülizar T.’nin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, sim kartlar, eylem faaliyeti içeren hafıza kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan PKK’lı kadın terörist, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Terörist hakkındaki adli tahkikatın sürdüğü vurgulandı.




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