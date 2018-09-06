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06 Eylül 2018 15:37

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu: "Türk malını değerinin altında ithal edebileceğini düşünenler yanılıyorlar"

Makine ihracatı, Ağustos ayında 1,2 milyar dolar gerçekleşti, yılın 8 ayında sektörün toplam ihracatı 11 milyar dolara ulaştı.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu:

06 Eylül 2018 15:37

İlk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 ihracat artışı yaşandığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu makine ihracatında kilogram başına fiyatlarda yüzde 8,8 artış sağladıklarını kaydederek, "Kur farkını bahane ederek Türk malını değerinin altında ithal edebileceğini düşünenler yanılıyorlar" dedi.



Makine sektörünün, yılın ilk 8 ayında makine ihracatını 11 milyar dolara yükselten aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 10 olarak gerçekleşti. Makine sektörünün Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Gelişmiş ülkelerin tamamında pazar payını artırmayı başaran Türk makine sektörü ABD’de yüzde 21,9 Rusya’da ise yüzde 43,2 ihracat artışı sağladı.



"Makinelerimiz gerçek değerini buluyor"


Sektör geçen yılın ilk 8 ayında 5,7 dolar seviyesinde olan ihracatta kilogram başına fiyatları 6,2 dolara kadar yükseltmeyi başardığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Makine İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin dış ticaret süreçlerinde sorun yaşamaması ve sektörümüzün uluslararası rekabette geri kalmaması için ihracatçı firmalarla sürekli temas halindeyiz. İthalatçı ülkelerin kur farkını fırsata çevirmesine ve Türk makinelerin marka gücüne zarar vermesine izin vermeyiz. İleri teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla makinelerimiz gerçek değerini buluyor. Bunun en iyi örneklerinden biri kilogram başına ihracat fiyatlarımızın ABD’de 14,3 dolara kadar yükselmesidir” dedi.


Özellikle türbin, turbojetler ve hidrolik silindir satışında önemli bir artış sağlanan ABD’ye ihracatıın ilk 8 ayda 787 milyon dolara ulaştığını bildiren Karavelioğlu, "Türkiye’nin toplam ihracatı içinde makine sektörünün payı Almanya’da yüzde 15,6’ya, ABD’de ise yüzde 14,9 seviyesine yükseldi" şeklinde konuştu.




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