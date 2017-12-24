Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 20:11

Maicon, cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın Brezilyalı defansı Maicon, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla ligin ikinci yarısının ilk maçı olan deplasmandaki Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Maicon, cezalı duruma düştü

24 Aralık 2017 20:11


Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe’yi ağırlayan Galatasaray’da maç öncesi Maicon, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 34. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonucunda Maicon, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. 19 yaşındaki futbolcu gördüğü bu kartla ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kayserispor’a karşı takımını yalnız bıraktı.


Maicon, bu sezon ligde 17 maçta da ilk 11’de çıkmış ve 4 kez fileleri havalandırmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç