İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maicon, ligdeki ikinci golünü attı

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Maicon, Trabzonspor maçından sonra 11’de başladığı BB Erzurumspor karşısında gol attı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon, Trabzonspor maçından sonra 11'de başladığı BB Erzurumspor karşısında gol attı. Maicon böylece bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.


Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın evinde BB Erzurumspor oynadığı maçta sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Maicon rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 74. dakikasında sağ taraftan Ömer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Maicon, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


Ligde en son 4. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev alan Brezilyalı futbolcuya Teknik Direktör Fatih Terim 11'de şans verdi. Maicon, Erzurum ekibine attığı golle birlikte ligdeki gol sayısını 2‘ye çıkardı. Başarılı oyuncu ilk golünü ilk haftadaki Ankaragücü maçında atmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.