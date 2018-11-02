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Maicon ve Donk forvete

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın son dakikalarında Donk ve Maicon’u forvette kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın son dakikalarında Donk ve Maicon'u forvette kullandı.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, son dakikalarda ilginç bir taktik yaptı. Terim, Donk'u 11'de orta sahada görev vermişti. Deneyimli teknik adam 88. dakikada Ndiaye'nin yerine de Maicon'u sahaya sürdü. Fatih Terim bu ikiliyi oyunun son bölümünde forvet mevkinde oynattı.

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