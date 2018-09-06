Makam aracını terk eden başkanlar bisiklet turunda buluşuyor

Başkan Aydın’dan sonra radikal bir karar alarak makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başlayan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de bisikletli başkanlar arasına katıldı. Bu akşam saat 18.00’da Zeytinburnu sokaklarını turlayacak olan 2 belediye başkanı yüzlerce bisikletliyle birlikte pedal çevirecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 4 aydır sokakları makam aracı yerine bisikletle dolaşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın başlattığı trafik devrimine ses verdi. 127 gün önce makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başlayan Başkan Murat Aydın gibi artık sokakları bisikletle dolaşan Bahçeci de bisikletli başkanlar arasına ismini yazdırdı. Makam aracından inip bisiklete binen Bahçeci’yi ilk tebrik eden ise Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın oldu. Kendisi gibi bisiklet kullanmaya başlayan Bahçeci’yi telefonla arayarak hem kutlayan hem de İstanbul’daki Geleneksel Zeytinburnu Bisiklet Turlarına davet eden Başkan Aydın, bu akşam saat 18.00’da Bahçeci ve yüzlerce vatandaş ile birlikte pedal çevirip Zeytinburnu sokaklarını turlayacak.

Şu ana kadar bin 300 kilometreye yakın yol katederek, 35 bin 560 kalori yakan ve yaklaşık 89 litre yakıt tasarruf eden Başkan Aydın ile 10. Geleneksel Bisiklet Turu’na katılacak olan Bahçeci’yi Zeytinburnu’nda yüzlerce bisikletli karşılayacak.