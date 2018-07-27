Maket telefon satarak vatandaşları dolandıran çete çökertildi

İstanbul, Antalya, Malatya ve Aydın illerinde vatandaşların maket telefon satılarak dolandırıldığı ihbarı üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda 4 ilde 11 şüphelinin vatandaşları maket telefon satarak dolandırdığı tespit edildi. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin adresleri tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı. 24 Temmuz Salı günü İstanbul, Antalya, Malatya ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kurbanlarını rastgele seçip 625 bin liralık vurgun yaptılar

Şüphelilerin kurbanlarını rastgele seçerek kumpas kurdukları ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin yurt dışından çok sayıda telefon geldiğini belirterek yarı fiyatına verebileceğini söyledikten sonra vatandaşlara tuzak kurdukları öğrenildi. Tuzak sırasında vatandaşla yapılan pazarlık esnasında işbirlikçilerden birinin pazarlığa ortak olarak fiyatı yukarı çekmeye çalıştığı kaydedildi. Pazarlık sırasında vatandaşlara gerçek telefonların gösterildiği ancak satış esnasında kutuların içine maket telefon yerleştiren şüphelilerin bu yöntemle 625 bin liralık vurgun yaptığı ifade edildi. Şüphelilerin en büyük vurgunlarını Antalya’da yaptığı ortaya çıktı. Gözlerine kestirdikleri yaşlı bir adamın bankadan 145 bin lira çekerek şüphelilerden maket telefon aldığı, dolandırıldığını kutuları açtığı anda anladığı belirtildi.

Eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüpheliler soruları yanıtsız bırakırken yüzlerini sakladıkları görüldü.