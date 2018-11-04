Maket uçaksavarla trafikte seyreden araç, trafikten men edildi

Haliç Köprüsü'nden üzerindeki maket uçaksavarla trafikte seyreden araç, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ümraniye'de yakalanan araç, trafikten men edilirken, sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

D-100 karayolu Haliç Köprüsü'nde üzerinde maket uçaksavarla ilerleyen bir cip görenleri şaşkına çevirdi. Murat T. yönetimindeki 34 KYM 30 plakalı sivil cip, polis ekiplerini de harekete geçirdi. Polis ekipleri, Ümraniye'de durdurduğu aracı bağladı. Sürücü Murat T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye 'seyir halindeyken cep telefonu kullanmak', 'emniyet kemeri kullanmamak' ve 'araçta teknik değişiklik' maddelerinden cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin aracı da trafikten men ettiği öğrenildi.