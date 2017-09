Makyaj sonrası doğal cilt temizliği yaşlanmayı geciktiriyor

Biota Laboratuvarları Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkoğlu, misel suların içeriğindeki sodyum bikarbonat ve silisyumlu termal sular sayesinde, cilt bariyer onarımı sağlayarak, bazı kozmetik ürünlerin neden olduğu deri tahrişine karşı cilt toleransını artırdığını söyledi.

Sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için, cildin gün içerisinde üzerinde biriken kir ve yağlanmalardan arındırılması büyük önem taşıyor. Günlük cilt bakımı yapılmadığı takdirde ciltte ölü hücreler daha fazla birikiyor, gözenekler tıkanıyor ve kadınların korkulu rüyası siyah noktalarda artış görülüyor. Ayrıca düzenli hijyen ve nemliliği sağlanmayan cilt; zamanla elastikliğini kaybediyor, matlaşıyor ve erken kırışıklık oluşumuna neden oluyor. Cilt tipine uygun doğal bakım ürünleri kullanarak cildin düzenli olarak temizlenmesi ve nemlendirilmesi sağlıklı bir cilt için büyük önem taşıyor.

Son dönemlerde etkili ve pratik kullanımından dolayı cilt ve makyaj temizlemede köpüren formların yerini alan misel sular, doğal cilt bakımı ve makyaj temizliğinde kadınlara büyük kolaylık sağladığını belirten Prof. Dr. Murat Türkoğlu, "Misel suların içinde yüzey aktif madde olarak adlandırılan moleküller bulunuyor. Bu moleküller, suyu seven ve yağı seven olarak iki fazlı oluyor. Bu uçlar, hassas ve güçlü bir çekim oluşturuyor. Suyu seven uçlar pamuğa tutunurken, yağı seven uçlar yağ bazlı makyaj, kir ve toz gibi maddeleri misel forma hapsederek, ciltte hassas ve etkili hijyen sağlıyor. İçeriğinde bulunan zengin mineral kaynaklı termal su ile cildin nem dengesini koruyan ve cildi canlandıran misel sular, tüm cilt tiplerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Cildin doğal nemlendiricisi termal sular

Misel suların yüksek mineralli termal su içeriğiyle sadece cilt veya makyaj temizleyici değil aynı zamanda cilt bakımına destekleyici olduğunu bildiren Prof. Dr. Türkoğlu, “Termal sular, saf sular olduğu gibi sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bakır ve çinko açısından da zengin. Bu mineraller ve elementler, derinin doğal nemlendirici faktörlerinden olduğu gibi antioksidan etki sağlıyor. Hassas ciltlerde dahi güvenli kullanım sunuyor. Cildin sağlıklı görünmesine yardımcı olduğu gibi, cildi koruma altına alıyor. Cilt için gerekli mineralleri sağlayarak, cildin nemlenmesini ve daima tazeliğini korumasına yardımcı oluyor. Sodyum bikarbonat ve silisyumlu termal sular cilt bariyer onarımını sağlayarak, bazı kozmetik ürünlerin neden olduğu deri tahrişine karşı cilt toleransını artırdığı gibi parfüm, paraben, alkol ve renklendirici içermiyor. Cilt PH’ına uygun, dermatolojik olarak test edilmiş ve hipoalerjenik formüle sahip olan Biota 59 Elements Misel Su, yüksek performanslı makyaj ve cilt temizliğinin yanı sıra, cildin gerekli bakımını sağlıyor, gün sonunda cilt yorgunluğunu gidermeye yardımcı oluyor ve hassas cildi rahatlatıyor. Cilt ve makyaj temizliği için ekstra bir durulama işlemi de gerektirmiyor; hassas ciltler için son derece uyumlu” şeklinde konuştu..