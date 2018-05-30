Makyol Yaşam Parkı Ve Kapalı Otopark Barış Mahallesi’nde açıldı

Mahallelerde bir merkez kurgusu oluşturma amacı ile bu parkı bölgeye kazandırdıklarını belirten İmamoğlu, 2030 vizyonundan da bahsederek, “Halihazırda 9,5 metrekare olan kişi başı yeşil alan miktarını, Beylikdüzü’nde 16,5 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Beylikdüzü’nü ilmek ilmek yeşil ve park alanları ile donatan Beylikdüzü Belediyesi, Barış Mahallesi’ne bir merkez kazandıracak özelliği ile dikkat çeken Makyol Yaşam Parkı’nı vatandaşın kullanımına açtı. Makyol Yaşam İnşaat Firması desteği ile Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan Makyol Yaşam Parkı ve Kırlangıç Yaşam Alanları Otoparkı’nın açılışı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve firma yetkililerinin yanı sıra ilçe protokolünün katılımı ile yapıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan İmamoğlu, Makyol Yaşam Genel Müdür Yardımcısı Kemal Şahismailoğlu’na sundukları katkılardan ötürü Teşekkür Plaketi takdim etti.

“Mahallenin merkezi bilsinler”

Mahallelerde bir merkez kurgusu oluşturmak istediklerini belirten Başkan İmamoğlu, “Barış Mahallesi’nin merkezi diyebileceğimiz alandayız. Bu noktayı insanlar, mahallenin merkezi bilsinler. İnsanların buluşma noktası, nefes alma yeri olsun istedik" dedi. İmamoğlu, yapılan projelerin, yakın çevresini de o ölçüde şekillendirdiğini ifade ederek Makyol Yaşam Sitesi ile bir anlaşma sağladıklarını ve kente değer kazandırdıkları için karşılıklı bir memnuniyet yaşadıklarını söyledi. İmamoğlu, “Parkın maliyeti anlamında Belediyemizin kasasından da tek kuruş çıkmadı. Bu işbirliklerini yürüttüğümüz firmalara teşekkür ediyorum” dedi.

“Barış Mahallesi’nin esnafı ile mutabık kalarak işi çözdük”

Parkın, 4 bin metrekarenin üzerinde şehrin içinde mantıklı bir şekilde faydalanılabilecek parklardan bir tanesi olduğunu dile getiren İmamoğlu,bu çevrede yaşanan otopark sorununu da 100 araçlık kapalı otopark inşa ederek çözdüklerini, otoparkın çevreye büyük rahatlık sunacağını, Taksi Durağını kapalı otoparkın bir parçası haline getirdiklerini ve Kule Çarşı ile konuşarak parklanma düzenini de oluşturduklarını söyledi. Kentin her noktasının engelli erişimine uygun olması için de özel bir hassasiyet gösterdiklerini konuşmasına ekleyen İmamoğlu, “Yol ve kaldırım düzenlemelerimizin her biri bu ihtiyaca göre yapıldı. Makyol Yaşam Parkı da özel gereksinimli bireylerin yararlanması için son derece ideal şekilde tasarlandı” dedi.

2030 vizyonunu duyurdu

Başkan İmamoğlu sözlerine son vermeden önce 2030 vizyonunu ortaya koydu ve şunları söyledi: “Biz ortaya bir iddia koyduk: Vizyonumuza göre bu ilçe yeşil olacak dedik. Göreve geldiğimizde bu ilçede kişi başı yeşil alan miktarı 6 metrekare iken biz yeşil alanı 4 yılda kişi başı 9,5 metrekareye ulaştırdık. 2030’da kişi başı yeşil alan miktarı hedefini ise 16,5 metrekare olarak belirledik. Bu Avrupa standartlarının da üzerinde bir hedeftir. Bu, Beylikdüzü’nün hedefidir. Bu kentin anayasasında yeşil alanı azaltamazsınız diyecek kişiler halkımızdır. Lütfen bu hedefi herkes zihnine yazsın.”