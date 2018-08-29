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29 Ağustos 2018 09:10

Malazgirt Zaferi temalı Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmasının ödül töreni gerçekleşti

Ümraniye Belediyesi’nin geleneksel hâle gelen Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmalarının 14’üncüsünün ödül töreni ve Malazgirt Zaferi’ni Anma Programı görkemli bir törenle gerçekleşti.

Malazgirt Zaferi temalı Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmasının ödül töreni gerçekleşti

29 Ağustos 2018 09:10

Sanat ve akademi dünyasından birçok ismin de katıldığı törende, birbirinden güzel kahramanlık türküleri de seslendirildi.


Ümraniye Belediyesinin geleneksel hâle gelen Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmalarının 14’üncüsünün ödül töreni ve Malazgirt Zaferi’ni Anma programı Ümraniye Belediye binasının bahçesinde gerçekleşti. Sanat ve akademi dünyasından birçok ismin de katıldığı törende, birbirinden güzel kahramanlık türküleri de seslendirildi.


Esat Kabaklı’nın birbirinden güzel kahramanlık türküleri seslendirdiği dinletisiyle başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.


Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Ülkemiz çapında yapılan en prestijli resim, hikâye ve şiir yarışmaları bizim yarışmalarımız. Yağlı boya resim yarışmamıza 87 resim, hikâye yarışmamıza bin 900 hikâye, şiir yarışmamıza 2 bin 562 adet şiir katıldı. 14 yıldan beri kaliteyi hiç düşürmeden ve objektif kriterlerle jüri üyelerinin seçtiği eserleri kitaplaştırıyoruz. Hikayede kitaplaştırıyoruz, şiirde kitaplaştırıyoruz. Resimleri de sergiliyoruz. Her sene özellikle şiir ve resimde bir konuda belirliyoruz. Bu seneki şiirde konumuz dünyada yitirmeye başladığımız ve yitirdiğimiz merhamet duygusunu dile getiren şiirlerdir” dedi.


Alanda ilk üçe giren eserlerin sahiplerine Başkan Hasan Can, Milletvekili İffet Polat, Kaymakam Suat Dervişoğlu ve Yazar Abdurrahman Dilipak tarafından ödülleri verildi.


Programa AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve eşi Saliha Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Anbarkaya, Yazar Abdurrahman Dilipak, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan yardımcıları, Ümraniye Belediyesi Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Arzu Demir, akademisyenler, sanatçılar, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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