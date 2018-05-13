Mali kongre öncesinde kırmızı kart dağıtıldı

Kırmızı kartlar, güvenlikler tarafından toplandı.

Beşiktaş’ın bugün gerçekleşecek olan 2017 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’nu protesto etmek amacıyla üyelere kırmızı kart dağıtıldı. Bazı üyeler kırmızı kartları kabul etmezken, kimisi alarak salona girmek istedi. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleşecek olan genel kurul öncesinde dağıtılan kırmızı kartlar güvenlikler tarafından toplantı. Bazı üyeler ise güvenliklerin ısrarına karşın ellerindeki kırmızı kartları vermedi.