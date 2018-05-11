Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan özelleştirme açıklaması

Özelleştirme programına yeni varlıkların alınması konusunda da yürütmüş olduğumuz çalışmalar var” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği’nce (TBB) ortaklaşa düzenlenen ‘Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Naci Ağbal, enflasyon ile mücadeleye mali disipline devam ederek destek olacaklarını ve Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele politikasına uygun bir kamu maliyesini kararlı bir şekilde uygulayacaklarını belirterek, “Maliye politikası ile Para politikası uyumu enflasyonla mücadele için son derece önemli. Biz maliye politikasında hedeflerimizi oluştururken bir taraftan ekonomi politikalarının genel çerçevesiyle uyumlu gözetiyoruz. Maliye politikası ekonomi politikalarının genel hedeflerine uyumlu olmalı diğer taraftan cari açığı artırmayacak hatta kontrol altında tutacak bir çerçeve içinde olmalı, diğer taraftan da Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele politikasına destek vermelidir. Burada iki tane eksenimiz var; bir tanesi enflasyonla mücadelede para politikasına, mali disipline devam ederek destek olacağız. Çünkü enflasyonu oluşturan faktörlerden bir tanesi de tabi ki mali disiplinin seviyesi. Bu anlamda gerek bu sene sonu itibariyle gerek önümüzdeki yıllarda Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele politikasına uygun bir kamu maliyesi çerçevesini kararlı bir şekilde uygulayacağız” diye konuştu.

“Enflasyon üzerinde etkili olabilecek vergi ve fiyat ayarlamalarını yapmaktan ısrarla kaçınıyoruz”

Maliye Bakanı Ağbal, enflasyon üzerinde etkili olabilecek vergi ve fiyat ayarlamalarından ısrarla kaçındıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Maliye politikalarında bir dengelenme bütçeyle ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerde de bir konsolidasyona harfiyen uyacağız ve mali disiplini önümüzdeki süreçte devam ettirmek suretiyle para politikasıyla uyumlu bir çerçeveye devam ettireceğiz. Para politikasına destek vereceğimiz ikinci çerçeve mal ve hizmet vergileriyle ilgili çerçevedir. Vergiler üzerinde yapacağınız ayarlamalar da enflasyonist dinamikleri etkileyebiliyor. Burada da son iki yıldır buna çok özen gösteriyoruz. Özellikle enflasyon üzerinde etkili olabilecek vergi ve fiyat ayarlamalarını yapmaktan ısrarla kaçınıyoruz. Bundan sonra da aynı politikaya devam edeceğiz. Maliye politikası içinde vergi ayarlamaları ve fiyat ayarlamaları hiçbir şekilde Merkez Bankası’nın ortaya çıkarttığı politika çerçevesi dışına çıkmayacak. Yani vergi ayarlamaları maliye politikasının imkanları dahilinde ne kadar imkanımız varsa bunu da enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında kullanacağız. Enflasyonun şuan ki seviyelerini kabul etmemiz mümkün değil. Enflasyonun aşağı çekilmesi ekonomi politikalarımızın en temel amaçlarından bir tanesini oluşturuyor.”

“Vergi oranlarının düşürülmesini hala önemli bir hedef olarak belirliyoruz”

Bakan Naci Ağbal, vergi sisteminde adaletin sağlanmasını ve vergi oranlarının düşürülmesini hedeflediklerini söyleyerek, “Vergi sisteminde vergi adaletinin sağlanmasına son derece önem veriyoruz. Mali imkânlar çerçevesinde vergi oranlarının düşürülmesini hala önemli bir hedef olarak belirliyoruz. Özellikle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerindeki vergilerin aşağı çekilmesi özellikle verimlilik temelinde yapılacak yatırımların vergisel teşviklerle desteklenmesi son derece önemli” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize yepyeni fırsatlar sunuyor” diyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu ifadeleri kullandı: “Özellikle kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, devletin küçülmesi bakımından son derece önemli yeni bir aşamadayız. Dün yetki kanunu da çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönüşümü sırasında devletin küçüldüğü daha çok yönlendirici olduğu piyasada bütün taraflar açısından hukuk sisteminin tam olarak işlerlik arz ettiği bir yeni çerçeve oluşturulacak özellikle yatırımcıların korunması gerek bizim yerli yatırımcılar olsun gerekse uluslararası yatırımcılar olsun her bakımdan hukuk karşısında güvencelerinin artırılmasına dönük çerçeve bir kanun çalışması yapılacak.”

“Özelleştirme programına yeni varlıkların alınması konusunda da yürütmüş olduğumuz çalışmalar var”

Bakan Ağbal, özelleştirme programına yeni varlıkların alınması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Özelleştirme uygulamalarının kamu maliyesine destek veren bir unsur olmasını sağlayacaklarını vurgulayan Maliye Bakanı Ağbal, “Özelleştirme uygulamalarına kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu sene yapmış olduğumuz uygulamalarla Türkiye şeker fabrikalarına ilişkin önemli bir süreci hemen hemen tamamlamış durumdayız. Burada bu uygulamayı yaparken her zaman söylüyorum; bütün tarafların hassasiyetlerini dikkate alarak bir özelleştirme modeli ortaya koyduk. Gerek üreticilerimizin korunması geleceğe dönük üreticilerimizin haklarının korunması noktasında şartname ve sözleşmelerde gerekli düzenlemeleri yaptık. Gerek şeker fabrikalarında çalışan kardeşlerimizin ileriye dönük haklarının korunması noktasında düzenlemeler yaptık.

Gerek şeker piyasasında arz ve talep dengesinin sağlanması noktasında gerekli adımları attık. Özellikle şeker pancarı üretimini artırmak üzere n5e kotalarını aşağı çekecek düzenlemeleri yaptık. Üretimin devamını sağlayacak şekilde düzenlemeler yaptık. Bütün bu düzenlemeleri yaptıktan sonra uygulamaya başladığımız için de bugün görüyorum ki gerek hukuk nezdinde gerekse toplum nezdinde gerçekten genel kabul gören bir uygulama olarak devam ediyor. Dolayısıyla özelleştirme portföyünde olan varlıkların özelleştirme uygulamalarına kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Özelleştirme programına yeni varlıkların alınması konusunda da yürütmüş olduğumuz çalışmalar var. Özellikle özelleştirme gelirlerinin de önümüzdeki dönemde kamu maliyesine destek veren bir unsur olmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.