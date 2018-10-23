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Maltepe 12 yıldız şehirden biri olmaya aday

Yaptığı örnek ve başarılı çalışmalarla ilçedeki yaşam standardını yükselten Maltepe Belediyesi, şimdi de Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimler alanında en önemli ödüllerinden biri olan “12 Yıldız Şehri” unvanını almak için aday olmaya hazırlanıyor.

Yaptığı örnek ve başarılı çalışmalarla ilçedeki yaşam standardını yükselten Maltepe Belediyesi, şimdi de Avrupa Konseyi'nin yerel yönetimler alanında en önemli ödüllerinden biri olan “12 Yıldız Şehri” unvanını almak için aday olmaya hazırlanıyor.


Maltepe Belediyesi, Avrupa'nın 12 yıldız şehrinden biri olmak için kolları sıvadı. Maltepe, 47'den fazla ülkeden yerel ve bölgesel yönetimler tarafından her yıl Ekim ayında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftasını (ELDW) bu yıl ilk kez kutluyor. 23-29 Ekim tarihlerinde kutlanacak ve “Gelişen Yerel Demokrasi için; Vatandaş Katılımı, Danışma ve Dayanışma” ana temasıyla başlatılacak haftada, çocuk katılımını artırmaya yönelik etkinlikler olacak. Bu kapsamda bir dizi etkinlikle Maltepe, Avrupa Konseyi'nin yerel yönetimler alanında en önemli ödüllerinden biri olarak kabul edilen, “12 Yıldız Şehri” unvanını almaya aday olacak.


Çocuklar oylamaya katıldı


23-29 Ekim'de Cumhuriyet koroları, çocuk tiyatrosu, bağımsız tiyatro gibi etkinliklerin olacağı hafta kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ismi, yapılan anket ve belediyeye bağlı 8 kreşte kurulan sandıklarla çocukların da katılımıyla belirlenen dev şehir parkının açılışı gerçekleştirilecek.

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