Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: “Anadolu hümanizmi Maltepe'de kardeşliğin çimentosudur”

Halk Buluşmaları kapsamında ilçede yaşayan Elazığlılarla bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Anadolu hümanizmi Maltepe'de barışın ve kardeşliğin çimentosudur” dedi.

Maltepe Belediyesi tarafından kadın girişimciliğe ve kadın istihdamına destek sunmak amacıyla açılan Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı'nda gerçekleştirilen kahvaltıya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli, Kadın Kolları Başkanı Remziye Aydurmuş ve Maltepe'de yaşayan Elazığlı vatandaşlar katıldı. 4.5 yılda Maltepe'ye yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Kadın istihdamını arttırdık. Bizi bir araya getiren bu mekanı, kadın kardeşlerimize iş kapısı olması için hizmete açtık. Küçükyalı'da modern bir Tıp Merkezi açtık. Orada, yüzbinlerce vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunduk. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimizin 40 yıllık imar planı sorununu çözüme kavuşturduk. Her mahalleye kreş projemiz kapsamında, 13 mahallede kreşlerimizi tamamladık” diye konuştu.

Atatürk vurgusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün ve devrimlerinin Maltepe'nin ilerleyişinde rehber olduğunu vurgulayan Kılıç, “Bu gök kubbenin altında bu al bayrağımız dalgalanıyorsa, bizler bugün özgürce bu topraklarda yaşayabiliyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına borçluyuz. Anadolu hümanizmi, Maltepe'de tesis ettiğimiz barış ve kardeşlik ortamının en güçlü çimentosudur. Sizler Elazığlılar olarak, Anadolu'nun Maltepe'deki gülümseyen yüzüsünüz. Beni de bir Anadolu kadını, babaannem büyüttü. Doğruluğu, dürüstlüğü, erdemli insan olmayı bana Anadolu kadını öğretti. Destek verir, güç verirseniz ikinci 5 yılımızda Maltepe'yi daha güzel günlere el ele taşıyacağımıza söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Kılıç'ın sözlerine tam destek

Elazığlılar Kılıç'ın sözlerine alkışlarla destek verirken, dernek adına söz alan başkan Ömer İçmeli de, “Gittiğim her yerde anlatıyorum. Ali Başkanın da dediği gibi Maltepe'de sevgi kazanıyor. Bu güzel ilçemizde, Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü, Arabı, Süryanisi, tam bir kardeşlik ve hoşgörü içerisinde yaşıyor. Bizlerin en çok ihtiyaç duyduğu bu birlik ve beraberlik ortamını tesis etmeyi başardığı için Başkan Ali Kılıç'a, Elazığlı hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. Biz uzun yıllar daha Ali Başkanla çalışmak istiyoruz” diye konuştu.