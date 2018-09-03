Maltepe Belediye Meclisi iş başı yaptı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni çalışma döneminin Maltepe Belediye Meclisi’ne ve

Maltepe halkına hayırlı olmasını temenni etti. Kılıç, ağustos ayında yapılan çalışmalara dair meclis üyelerini ve katılımcıları bilgilendirdi. Ağustos ayının Türk insanının Anadolu’ya gelmesi açısından önemli bir ay olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te kazandığı zaferle Anadolu’ya ayak basan Türkler, ikinci zaferini yine 26 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdi. Bu vesileyle bu mücadelelerde, savaşlarda Türk insanı için, Türkiye için gözünü kırpmadan savaşa giden, siperde duran şehitlerimizin, gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

Gündemde yer alan tekliflerin ilgili komisyonlara görüşülmek üzere havale edilmesinin ardından toplantı sona erdi.