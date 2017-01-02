Maltepe Belediye Meclisi Ortaköy saldırısını kınadı

2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştiren Maltepe Belediye Meclisi, yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.

Maltepe Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör saldırısı damgasını vurdu. CHP ve AK Parti grupları saldırıyı kınadı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, “2016 yılı acı olaylarla geçmişti. Yeni yılda bunların yaşanmamasını dilerken, İstanbul Ortaköy’deki bir gece kulübüne yapılan saldırıyla, yüreklerimiz dağlandı. Yeni yıla merhaba demek isteyen insanlara, görev yapan polisimize ve çalışanlara karşı böylesi acı bir saldırıyla karşılaştık. Maltepe Belediye Meclisi adına, yaşamını yitirenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Meclis toplantısında, aralık ayında yapılan çalışmalara dair bir bilgilendirme yapan Başkan Kılıç, Gülsuyu ve Gülensu planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kabul edildiğini hatırlatarak, “Plan notları uzmanlar tarafından ele alınıyor. Plan notlarını vatandaşlarımızla görüşüp, son şeklini verip meclisimize getireceğiz. Mahalle halkıyla birlikte, meclis üyelerimizin katkılarını rica edeceğiz. Çalışmalarımız kısa sürede başlayacak” diye konuştu.

Başıbüyük İçin Müjde Verdi

Başkan Kılıç, Başıbüyük planlarının da Şubat veya Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine gelmesinin öngörüldüğünü belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılışı nedeniyle 2016’nın son günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve bakanları Maltepe’de ağırladıklarını ifade eden Kılıç, “Açılışı yapılan kampüs, Kartal Adliyesi’nden sonra Anadolu yakasında en büyük kamu hizmet binası olarak, halkın hizmetine açıldı. Komşu ilçelere de hizmet verecek olan bu kampüsün vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Seçimler Yapıldı

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ve komisyona üye seçilmesi için gizli oylama yöntemiyle seçim yapıldı. 35 oyun kullanıldığı oylamada Denetim Komisyonu’na Özgür Aksoy, Yasemin Boyraz ve Mahmut Yurduseven seçildi. Meclis’te, Gayrimenkul Satış Komisyonu’na üye seçimi de yapıldı. Açık oylamayla yapılan seçimde asil üyeliğe Deniz Erzincan, yedek üyeliğe Mehmet Ayvataş seçildi.