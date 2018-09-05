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05 Eylül 2018 15:05

Maltepe Belediyesi 8’inci kreşini hizmete açıyor

Maltepe Belediyesi, “Her Mahalleye Kreş” projesi kapsamındaki sekizinci kreşi, Altıntepe mahallesinde hizmete açıyor.

Maltepe Belediyesi 8’inci kreşini hizmete açıyor

05 Eylül 2018 15:05

Altıntepe Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi, 36-60 ay arası 60 öğrenciye hizmet verecek.


Altıntepe Mahallesi Değirmenyolu Caddesi’nde hizmet verecek olan kreş, 7 Eylül Cuma günü saat: 15.00’da yapılacak törenle açılacak. Açılışa vatandaşları davet eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Her mahalleye kreş projemiz kapsamında 8. Kreşimizi, Altıntepe’de hizmete açıyoruz. 12 mahallemizde kreş inşaatlarımızı tamamladık. Söz verdiğimiz gibi 18 mahallemizin tamamında kreşlerimizi açacağız. Kreşlerimiz sayesinde hem çalışan anneler rahat ediyor, hem gönül rahatlığı ile çocuğunu kreşlerimize emanet eden anneler iş hayatına dahil olabiliyor, hem de Maltepeli çocuklar okul öncesi çağdaş ve bilimsel eğitim ile tanışıyor” diye konuştu.


60 çocuk eğitim görecek


Altıntepe Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi, 355 metrekare kullanım alanı ve onu çevreleyen bahçeden oluşuyor. 60 öğrencinin eğitim görebileceği kreşte, 4 sınıf, 1 uyku odası, 1 görüşme odası, 1 yemekhane, yetişkin, çocuk ve engelli tuvaletleri ile oyun parkı ve hobi bahçesi bulunuyor. 36 ay ve 60 ay arası (3-5 yaş arası) çocukların alınacağı kreşte, 5 öğretmen ve 1 psikolog da görev yapacak. Kreş eğitimleri kapsamında çocuklara boyama, müzik, beden eğitimi, resim, okuma-yazmaya başlangıç ve temel matematik dersleri verilecek.




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