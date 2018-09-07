Maltepe Belediyesi 8’inci kreşini hizmete açtı

Altıntepe Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi, 36-60 ay arası 60 öğrenciye hizmet verecek.

Altıntepe Mahallesi Değirmenyolu Caddesi’ndeki Altıntepe Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi törenle hizmete açıldı. Açılışa Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye personeli ile aileler çocuklarıyla katıldı. 60 öğrenciye hizmet verecek olan gündüz çocuk bakım evi velilerden tam not aldı.

“8’inci kreşimizi açtık"

Açılışta konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “18 mahallemizden biri olan Altıntepe Mahallemiz’de bir kreşimizi daha açtık. Biz Maltepe Belediyesi olarak göreve başladığımız günden bugüne kadar temel bir yaklaşımız vardı. O da kadınlarımıza ve geleceğimiz olan çocuklarımıza önem vereceğiz dedik. Kadınlarımız günlük yaşantılarında daha rahat hareket edebilmeleri, sosyal yaşamda daha rahat faaliyet gösterebilmeleri için mutlaka bu kreşlerin açılması gerekiyordu. Aynı zamanda çocukların okul öncesi kendi yaşıtları ile bir araya gelerek birlikte yaşamayı, birlikte yemek yemeyi, birlikte oynamayı, birlikte uyumalarını da mümkün kılan proje bugün 8’ncisini açtık. 5 kreşimizde de inşaatımız bitti. Allah nasip ederse onları da gelecek aylarda Maltepe’ye kazandırarak sözümüzde durmuş olacağız” dedi.

“Açılmasını heyecan ile bekliyorduk”

Gündüz çocuk bakım evini çok beğendiklerini söyleyen veli Gül Işık, “İçerisi çok güzel ferah. Oyun alanları çok güzel beğendim” şeklinde konuştu.

"60 öğrenci eğitim görebilecek"

Altıntepe Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım evi, 355 metrekare kullanım alanı ve onu çevreleyen bahçeden oluşuyor. 60 öğrencinin eğitim görebileceği kreşte, 4 sınıf, 1 uyku odası, 1 görüşme odası, 1 yemekhane, yetişkin, çocuk ve engelli tuvaletleri ile oyun parkı ve hobi bahçesi bulunuyor. 36 ay ve 60 ay arası (3-5 yaş arası) çocukların alınacağı kreşte, 5 öğretmen ve 1 psikolog da görev yapacak. Kreş eğitimleri kapsamında çocuklara boyama, müzik, beden eğitimi, resim, okuma-yazmaya başlangıç ve temel matematik dersleri verilecek.