Maltepe Belediyesi çocuk korosuna başarı ödülü

Türkiye Korolar Şenliği’nde başarı ödülüne layık görüldü.

İki yıl önce kurulan Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, başarılarıyla göz kamaştırıyor. Bugüne kadar 2 festival ve 3 de şenliğe katılan 63 kişiden oluşan koro, geniş şarkı repertuvarıyla 2 yıla, 2 ödül sığdırdı. Katıldığı her programda ayakta alkışlanan ve performansı takdir edilen çocuk korosu, koro şefleri Emine Çolak ve Ebru Yumlu eşliğinde katıldığı 23. Türkiye Korolar Şenliği’nden “Diksiyon-Artikülasyon-Anlaşılırlık Başarı Ödülü” ve 6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nden “Çoksesli Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülü” ile döndü.

Belediyenin 23 Nisan Çocuk Şenliği ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde de sahne alan çocuk korosu, 2. Pera Uluslararası Korolar Festivali’ne de katıldı.