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10 Temmuz 2018 12:46

Maltepe Belediyesi ilk 6 ayda 35 bin sorun çözdü

Maltepe Belediyesi yılın ilk 6 ayında, vatandaşlardan gelen 34 bin 946 sorun ve şikayeti çözdü.

Maltepe Belediyesi ilk 6 ayda 35 bin sorun çözdü

10 Temmuz 2018 12:46


Maltepe Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 6 ayında vatandaşlardan gelen binlerce sorun ve şikayeti çözüme kavuşturdu. Müdürlük tarafından 01 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında, ilgili müdürlüklere iletilmek üzere 42 bin 156 başvuru alındı. Bu başvuruların 34 bin 946’sı çözüme kavuşturuldu.


Belediyeye ilk altı ayda telefonla 9 bin 765, posta yoluyla 6 bin 865, web formla 6 bin 407, kurye ile 2 bin 508, e-posta yoluyla 1500, Whatsapp Şikayet Hattı’ndan ise 917 şikayet başvurusu yapıldı.Çalışmaların ardından vatandaşlara geri dönüş yapılarak, talepleriyle ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) yapılan başvurular da, ilgili birimlere yönlendirilerek sonuçlandırıldı. Bu kapsamda BİMER’den 561, CİMER’den 130 evrak kayıt altına alındı.




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