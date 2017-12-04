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04 Aralık 2017 13:53

Maltepe Belediyesi meclis toplantıları başladı

Maltepe Belediyesi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantıları, Ali Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Maltepe Belediyesi meclis toplantıları başladı

04 Aralık 2017 13:53

Kılıç, Kasım ayında yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini ve toplantıya katılanları bilgilendirdi.


Başkan Kılıç, Marmara Belediyeler Birliği tarafından 7’ncisi düzenlenen “Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri”nde, “Yerel Kalkınma ve İşbirliği” kategorisinde “Girişimcilik Mutfağı” projesinin, ödüle layık görüldüğünü söyledi. Kılıç, Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı’nın yüzlerce kadına istihdam kapısı açtığını belirterek, bu ödülü Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da katıldığı ödül töreniyle aldıklarını kaydetti.


Yılbaşı denetimleri arttırıldı


Kasım ayında bin 558 işletmede sağlık denetimlerinin yapıldığını ifade eden Başkan Kılıç, yaklaşan yılbaşı öncesinde gıda satan işyerlerine ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti. Gündemde yer alan maddelerin ilgili komisyonlara görüşülmek üzere havale edilmesinin ardından, toplantı sona erdi.




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