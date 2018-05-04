Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Esra Kaya Erdoğan’ın yanı sıra; Kartal Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Av. Hüsnü Yeşilyurt, Mustafa Fehmi Okay ile TAK (Tasarım Araştırma Katılım) Kartal’ın Kurucusu ve Şehir Planlamacı Faruk Göksu hazır bulundu. Ziyarette, Başkan Altınok Öz, Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Esra Kaya Erdoğan’ı TAK Kartal ekibiyle tanıştırarak ekibin Kartal’da gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Esra Kaya Erdoğan ise, Başkan Öz’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek Kartal’da sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.