Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi 200 bin kişiye şifa oldu

Poliklinik sayısını 13'e çıkararak, hizmetlerini tüm hızıyla sürdüren merkeze gelerek şifa bulan vatandaşlar, böyle bir merkezin kurulmasından ötürü Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkür etti.

Maltepe'de, ilçe belediyesi tarafından hizmete açılan tıp merkezi, iki senede yaklaşık 200 bin kişiye poliklinik hizmeti sundu. 2017 yılında 11 poliklinik ile hizmete açılan merkezde, 2017'de 86 bin 824 ve 2018'in ilk 10 ayında da 112 bin 603 kişi sağlık hizmetinden faydalandı. Hizmetler kapsamında, 2017 yılında 9 bin 483 kişiye radyoloji, 14 bin 904 kişiye laboratuvar ve 27 bin 332 kişiye de hemşirelik hizmeti verildi. 2018 yılında ise 39 bin 412 kişi radyoloji, 23 bin 475 kişi laboratuvar ve 42 bin 23 kişi de hemşirelik hizmetinden yararlandı. Maltepelilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan tıp merkezinin bağlı olduğu Hastane Müdürlüğü, acil tıp, aile hekimliği, iç hastalıkları, göz hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları, laboratuvar hizmetleri, radyoloji hizmetleri ve psikolojik danışma hizmeti gibi 11 polikliniğe, kulak, burun, boğaz ve ağız ve diş sağlığı polikliniklerini de ekleyerek poliklinik sayısını 13'e çıkardı.

Maltepe'nin şifa kaynağı

Tıp merkezinden hizmet alan vatandaşlar, oldukça memnun olduklarını ifade ederek Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a hizmetinden dolayı teşekkür etti. Merkezin sadece Maltepeliler için değil, dışarıdan gelenler için de hizmet verdiğini ifade eden vatandaşlar, "Burası Maltepe'nin şifa kaynağı" yorumunda bulundu.