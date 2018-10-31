Maltepe Belediyesi'nden 22.00'a kadar evde sağlık hizmeti

Evde sağlık, engelli hasta nakil ve nakil ambulans hizmetleriyle, günde ortalama 100 kişiye sağlık hizmeti sunan Maltepe Belediyesi, 2014'ten bu yana 56 bin 84 hastaya evde sağlık hizmeti, 35 bin 633 engelli ve hastaya da nakil ambulans hizmeti sundu. Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Belediyeler içerisinde bu alanda, saat 22.00'a kadar hizmet veren tek belediyeyiz. Bizler için önemli olan öncelikle Maltepelilerin sağlığı ve mutluluğu” dedi.

Küçükyalı Tıp Merkezi başta olmak üzere, sağlık alanında önemli yatırımlara imza atan ve evde sağlık hizmetiyle birçok kesimden takdir gören Maltepe Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 20 kişilik bir ekip, 2 nakil ambulansı ve 3 sağlık hizmeti aracıyla, günde ortalama 100 kişiye şifa dağıtıyor. Bu kapsamda kurulan 4 kişilik bir santral ekibi de, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek, enjeksiyon, serum, pansuman, sonda takılması, uzun süreli yatan hastalarda yara bakımı ve kan alma işlemlerini içeren evde sağlık hizmeti ile hastaların sağlık kurumlarına ve sonrasında da evlerine ulaştırılmalarını içeren, nakil ambulans hizmetinin vatandaşlara ulaştırılmasında görev alıyor. Vatandaşların, evde sağlık ve nakil ambulans hizmetinden yararlanması için 444 1 706 numaralı telefonu, işlemlerinden bir gün önce araması yeterli olacak.

22.00'a kadar hizmet

Belediyeler arasında ilk kez 22.00'a kadar çalışan bir birimin kurulduğu ve 2014'ten bu yana 56 bin 84 hastaya evde sağlık hizmeti, 35 bin 633 engelli ve hastaya da nakil ambulans hizmeti sunulduğu çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Göreve geldiğimiz 2014'te, her şeyin başı sağlık demiştik. Bu kapsamda söz verdiğimiz Küçükyalı Tıp Merkezi başta olmak üzere, sağlık alanında birçok çalışma gerçekleştirdik. Bunların en önemlilerinden biri de, uzun yıllar belediyemizde sürdürülen evde sağlık hizmetini, kalitesini arttırarak sürdürmemiz oldu. Belediyeler içerisinde bu alanda, saat 22.00'a kadar hizmet veren tek belediye olduğumuzu iftiharla söyleyebilirim. Bizler için önemli olan öncelikle Maltepelilerin sağlığı ve mutluluğu. Kurmuş olduğumuz merkezler, herkese imkanlar ölçüsünde hizmet vermektedir” dedi.