İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe Belediyesinden 82 okul kantinine denetim

Maltepe Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı yaşamaları ve sağlıklı gıda tüketmeleri adına 82 okul kantini ve yemekhanesini denetledi.

Denetimlerde eksiği bulunan kantinlere uyarı yapıldı ve eksikliklerinin giderilmesi istendi.


Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrencilerin sağlıklı yaşamaları ve sağlıklı gıda tüketmeleri adına denetimlerini hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında 82 okul kantini ve yemekhanesinde denetim yapan gıda mühendisleri ve teknikerleri, okul kantin ve yemekhanelerinin temizlik ve hijyen şartları, çalışanlara ait hijyen sertifikaları, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını sırasıyla gözden geçirdi. Denetimlerde ekipler tarafından eksiği bulunan yerler hakkında işlem yapılarak, eksikliklerinin giderilmesi istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.