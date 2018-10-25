Maltepe Belediyesinden 82 okul kantinine denetim

Denetimlerde eksiği bulunan kantinlere uyarı yapıldı ve eksikliklerinin giderilmesi istendi.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrencilerin sağlıklı yaşamaları ve sağlıklı gıda tüketmeleri adına denetimlerini hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında 82 okul kantini ve yemekhanesinde denetim yapan gıda mühendisleri ve teknikerleri, okul kantin ve yemekhanelerinin temizlik ve hijyen şartları, çalışanlara ait hijyen sertifikaları, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını sırasıyla gözden geçirdi. Denetimlerde ekipler tarafından eksiği bulunan yerler hakkında işlem yapılarak, eksikliklerinin giderilmesi istendi.