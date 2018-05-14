Maltepe Belediyesi’nden annelere özel konser

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Anneler için sanat müziğinin en seçkin ve birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği konsere, Maltepeliler büyük ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Anneler Günü özel konserinde anneler için sahne aldı. Annelerin yoğun ilgi gösterdiği konserde en seçkin eserler konuklar için seslendirildi. Şef Füsun Batum yönetimindeki koro, özel programıyla unutulmaz bir konsere imza attı. İki bölümden oluşan konserde koro, birbirinden güzel 20 eser seslendirdi. Konserin birinci bölümünde Muhayyer şarkılara yer verildi. Konser, güftesi Yahya Kemal Beyatlı’ya, bestesi Münir Nurettin Selçuk’a ait "Çepçevre Bahar İçinde Bir Yer Gördük" isimli eserle başladı. Seslendirdikleri eserlerle müzik şöleni yaşatan koro, konser bitiminde ayakta alkışlandı.

Konserin sunuculuğunu üstlenen Ercan Dirikan, annelere olan sevgiyi birkaç cümleyle anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, "Hepimiz için çok özel olan, cennetin ayaklarının altında olduğu saygıdeğer, elleri öpülesi annelerimiz; sizler bir güne değil, binlerce güne sevgiyle, saygıyla, güzelliklerle, özlemle anılmaya layıksınız. Bu özel gecede, şirin Maltepemize böyle bir koro kazandıran Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ederiz" dedi.