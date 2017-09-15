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15 Eylül 2017 10:47

Maltepe Belediyesinden sanat kursları

Maltepeli öğrencilere yönelik düzenlediği kurslarla üniversiteye yerleşmede başarı çıtasını yüzde 85’e taşıyan Maltepe Belediyesi, farklı dallarda kültür-sanat kursları düzenliyor.

Maltepe Belediyesinden sanat kursları

15 Eylül 2017 10:47

Kurslara başvuru için son tarih 25 Eylül 2017.


Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek kurslar için başvurular alınmaya başladı. Vatandaşlar, resim, piyano, gitar, keman, bağlama, drama, İngilizce, Fransızca, Almanca, satranç, mental aritmetik, akıl oyunları, salsa, tango, zumba ve halk oyunları gibi pek çok alanda verilecek kurslara, 25 Eylül 2017 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Başvurular İdealtepe Mahallesi, Mızrak Sokak No.4’te bulunan Cumhuriyet Eğitim Merkezi’ne giderek, (0216) 549 10 13 numaralı telefonu arayarak ya da Maltepe Belediyesi resmi internet sitesi http://www.maltepe.bel.tr/tr/mesaj/yasammerkezi/1 adresinden yapılabilecek.




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