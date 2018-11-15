Maltepe Belediyesi'nden “Sıfır Atık” kitapçığı

Geniş katılımlı bir toplantıyla tanıtılan kitapçıkta, 13 atık türünün nasıl değerlendirileceğine dair süreçler yer aldı.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı “Sıfır Atık Bilgilendirme” kitapçığını, Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir toplantıyla tanıttı. Düzenlenen toplantıya Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan, müdürlük yetkilileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği, Deha Biodizel, TAP Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği gibi atık toplama kuruluşları katıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Dr. Eren Yıldız Geyhan'ın sıfır atık projesiyle ilgili bilgilendirme sunumunun ardından, Deha Biodizel adına Nihal Karakuş, TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği adına Bengisu Evrensel ve TAP Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği adına Dilem Özer, toplama noktasındaki faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı.