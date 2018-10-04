İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe Belediyesi'nden spor adamına vefa

Maltepe Belediye Meclisi, geçtiğimiz ay vefat eden Girne Spor Kulübü Kurucu Başkanı Ömer Cevdet Şahinoğlu’nun ismini, oy birliğiyle Girne Spor Tesisleri’ne verdi.

Maltepe Belediye Meclisi, geçtiğimiz ay vefat eden Girne Spor Kulübü Kurucu Başkanı Ömer Cevdet Şahinoğlu'nun ismini, oy birliğiyle Girne Spor Tesisleri'ne verdi.


Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantılarının ikinci oturumu, Meclis Birinci Başkan Vekili Ziya Hayırlıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün, geçtiğimiz aylarda vefat eden Girne Spor Kurucu Başkanı Ömer Cevdet Şahinoğlu'nun adının, kurucusu olduğu kulübün tesislerine verilmesiyle ilgili Hukuk Komisyonu'nun hazırladığı rapor görüşüldü. Önerge, meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.