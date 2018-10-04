Maltepe Belediyesi'nden spor adamına vefa

Maltepe Belediye Meclisi, geçtiğimiz ay vefat eden Girne Spor Kulübü Kurucu Başkanı Ömer Cevdet Şahinoğlu'nun ismini, oy birliğiyle Girne Spor Tesisleri'ne verdi.

Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantılarının ikinci oturumu, Meclis Birinci Başkan Vekili Ziya Hayırlıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün, geçtiğimiz aylarda vefat eden Girne Spor Kurucu Başkanı Ömer Cevdet Şahinoğlu'nun adının, kurucusu olduğu kulübün tesislerine verilmesiyle ilgili Hukuk Komisyonu'nun hazırladığı rapor görüşüldü. Önerge, meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.