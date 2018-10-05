Maltepe Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 488 milyon

Maltepe Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi, ilçe meclisine oy çokluğuyla kabul edildi. 488 milyon 406 bin TL olarak gerçekleşen bütçenin kabulü sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni bütçemiz Maltepemize hayırlı olsun” dedi.

Maltepe Belediye Meclisi'nin 2019 yılı Performans Programı ile 2019-2021 Mali Yılları bütçesi, Belediye Meclisi'nde yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşların da izlediği meclis görüşmelerinde, Başkan Yardımcısı Canan Döner tarafından bütçe sunuldu. Bütçenin sunulmasının ardından siyasi partilerin Meclis Grup Başkanvekilleri ilemeclis üyeleri bütçe üzerine konuşma yaptı. Bütçe hakkındaki eleştiri ve önerilerin ardından bütçeye ilişkin maddeler ile bütçe kararnamesinin 17 maddesi, tek tek açık oylamayla oylandı. Yatırım ve hizmet ağırlıklı bir bütçe olarak hazırlanan ve tasarruftan yatırım ağırlıklı bir bütçeye geçişin bir örneği olarak gösterilen bütçe, bir önceki seneye göre yüzde 22 oranında artarak, 488 milyon 406 bin TL olarak kabul edildi.

“Vaatlerimizi yerine getirdik”

Bütçenin kabul edilmesi sonrası bir konuşma yapan ve bütçede emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, “30 Mart 2014'te yapılan seçimlerden önce Maltepe halkı, sivil toplum kuruluşları ve medyayla da paylaşarak 19 maddelik bir seçim bildirgesi hazırlatmıştım. Biz bu bildirgeyi ilçemizin 18 mahallesini tek tek dolaşarak öncelikli sorunları tespit edip yapmıştık. Rabbime şükürler olsun ki bürokratlarımın ve siz değerli halkımın da desteğiyle 1-2'si haricinde bu bildirgede yer alan sorunları çözdük. Bizlere ne kadar çamur atarlarsa atsınlar başımız dik, alnımız ak çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Maltepe'yi katılımcı bir anlayışla yöneterek bütün bileşenleriyle Maltepe seninle değişecek dedim, çok şükür değiştirdim de” dedi.

“Kimseyi ayrıştırmadık”

Hizmet yaparken hiç kimseyi ayrıştırmadıklarını ifade eden Kılıç, şunları söyledi: “Göreve gelir gelmez bizlere en az oy çıkan mahallelere giderek, ilk kreşleri orada açtık. 1850 sokağımızda yaşayan vatandaşlarımızın kapısın tek tek çaldık ve çalmaya devam ediyoruz. Biz halkımıza hesap vererek, sosyal demokrat bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Hacı Bektaş'tan, Yunus Emre'den ve Mevlana'dan öğrendiğimiz hümanist anlayışla kardeşçe, hep beraber Maltepemiz'de yaşıyoruz. Bu kapsamda insanlara yatağa aç girmesin diyerek,Halkkart uygulamasını başlattık. Yoksul ile zengin ayrımı yapılmayan bir Maltepe oluşturalım istedik.”

“Alnımız ak, başımız dik”

Belediyeye 70 kez müfettiş geldiğini ve bütün raporların olumlu sonuçlandığını ifade ederek konuşmasına devam eden Kılıç, “Bizleri birtakım ithamlarla suçlayanlar acaba bu raporları görmüyorlar mı? Bu bütçeyle personel maaşınızı dahi ödeyemezsiniz diyenler şimdi olanları görüp utanmıyor mu? Dedikodu siyaseti ile Maltepe yönetilemez. Ne borç batağındayız, ne de herhangi bir sıkıntımız var. 3 yıl önce ekonominin bu hale geleceğini öngördüğümüzden minimum bütçe oluşturarak, tasarrufta bulunduk ve şu an geldiğimiz noktada çok şükür alnımız ak, başımız dik. 500 bin nüfusa sahip tüm Maltepelilerin başkanıyım, görevimde partili asla değilim. Herkese eşit ve adil hizmetle görevliyim. Söz verdiğimiz gibi Maltepe Cemevi'ni yapacağız. Cemevini yaptığımız gibi, Cevizli'de kurban alan olarak yıllarca ilkel biçimde kullanılan o alanı da Maltepemize şehir parkı olarak kazandırıp, parkımızı inşallah 29 Ekim'de Koray Avcı'nın sahne alacağı bir konserle açacağız. Partim beni veya kimi aday gösterirse göstersin,Maltepe'de yüzde 60 düzeyinde bir oy alacağımıza inanıyor ve sosyal demokrat belediyeciliğinin bir kalesi olduğumuz gerçeğini de halkımızın yakasına madalya olarak takmak istiyoruz” diye konuştu.